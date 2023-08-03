Главные новости Ижевска на утро 3 августа: приостановка реконструкции подземного перехода около УдГУ и новый налог

Актуальные новости Ижевска Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 3 августа, четверг. Отличный день, чтобы начать готовиться к предстоящим выходным. Пока вы готовитесь к новому рабочему дню, «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших за сутки.

Контракт с подрядчиком на ремонт подземного перехода около УдГУ вновь расторгли

Ремонт перехода длится уже более года Фото: Мария Бакланова

Администрация Ижевска расторгла контракт с подрядной организацией, которая занималась ремонтом подземного перехода рядом с УдГУ. Подрядчика внесут в реестр недобросовестных поставщиков. Подробности здесь.

Как прошел День ВДВ в столице Удмуртии

Как прошел в Ижевске День ВДВ? Фото: Александра Рыбалкина

2 августа, свой профессиональный праздник отметили военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск России. В Ижевске для них традиционно провели ряд торжественных мероприятий. «Комсомолка» делится фотографиями с праздника.

Старшие по дому должны будут отдавать государству часть своего вознаграждения

Вознаграждение старших по дому с 1 сентября 43% от данной суммы будет забирать государство – 13% подоходный налог и 30% страховых взносов. Увеличатся ли из-за этого суммы в квитанциях собственников? «Комсомолка» ответила на эти и другие вопросы в своем материале.

63-летнего пенсионера зарубили топором

63-летнего жителя поселка Балезино зарубили топором в собственном доме. Трагедия произошла 31 июля. Между погибшим и 62-летним мужчиной, который жил с ним по соседству, произошла ссора. Во время конфликта подозреваемый схватился за топор и несколько раз ударил им потерпевшего.

Пенсионер погиб при пожаре в деревянном доме в Удмуртии

1 августа в 22:40 в деревне Старая Тукля Увинского района произошел пожар, в котором погиб один человек. По предварительным данным, из-за неосторожности при курении загорелся одноэтажный деревянный дом с верандой.

За откушенное сопернику ухо житель Ижевска заплатит 500 тысяч рублей

Приговор в законную силу не вступил Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске по обвинению в обезображивании лица осудили 27-летнего местного жителя. Мужчина откусил потерпевшему левую ушную раковину. Подробности в нашем материале.

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