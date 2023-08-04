Главные новости Ижевска на утро 4 августа: незаконченный ремонт в подземном переходе, преступление на почве ревности и два новых кандидата на пост мэра

Что произошло за прошлые сутки в Ижевске и Удмуртии Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня пятница, 4 августа. В Ижевске облачно, временами дождливо, но очень тепло – до +29°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.

Убийство за медленный танец

56-летняя жительница Удмуртии отправится в колонию за убийство знакомой. К трагедии привел приступ ревности. Как-то раз супруги выпивали вместе с приятельницей. В какой-то момент муж обвиняемой и ее жертва решили станцевать медленный танец. Это разозлило женщину, она схватила нож и воткнула его в спину конкурентке.

Как выглядит подземный переход возле УдГУ

В мае 2023 года начались работы по ремонту подземного перехода возле УдГУ в Ижевске. К концу июля их должны были закончить, но все пошло не по плану, и с подрядчиком расторгли контакт. Показываем, как сейчас выглядит незаконченный объект.

Рабочие убрали старое покрытие со стен и демонтировали лестницы Фото: Мария Бакланова

Закроют движение

В связи с работами на теплотрассе в Ижевске на улице Новая 5 августа на весь день ограничат движение. Это коснется не только автотранспорта, движение троллейбусов №9 и 10 также будет закрыто на участке от улицы Кошевого до поселка Машиностроителей.

Погиб в зоне СВО

С погибшим в зоне СВО рядовым Дмитрием Афанасовым простились в Алнашском районе Удмуртии 2 августа. Посмертно бойца наградили медалью «За боевые отличия» и орденом Мужества.

Дмитрий Афанасов. Фото: @aln_s_alex

Автомобиль, сгоревший из-за телефона

Автомобиль ВАЗ сгорел на улице Баранова в Ижевске. Причиной стал оставленный в салоне мобильник. Почему устройство вспыхнуло, не уточняется.

Что подорожало в Удмуртии

За прошлую неделю в Удмуртии подорожали мясные консервы для детского питания, макароны, огурцы и бананы, а также зубные щетки, зубная паста и туалетное мыло. А вот колбасы, помидоры и рис стали немного дешевле.

7-й и 8-й кандидаты

2 августа на участие в конкурсе на пост главы Ижевска подал документы 7-й кандидат – предприниматель Сергей Андреев 1977 года рождения. 3 августа появился 8-й кандидат – Сергей Романов 1986 года рождения, временно безработный.

За пост мэра Ижевска главы столицы Удмуртии они будут бороться с сотрудником Концерна «Калашников» Сергеем Шишкиным, сотрудником компании «Удмуртнефть-Бурение» Михаилом Ивановым, предпринимателем Айдаром Шайбаковым, сопредседателем УРРО «Деловая Россия» Юлией Камашевой, председателем общественной палаты города Александром Бадицей и временно безработным Олегом Овчинниковым.

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