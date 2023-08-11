Главные новости Ижевска на утро 8 августа: два мотоциклиста, погибших при столкновении с «КамАЗами», и скрывший судимость кандидат в депутаты

Что произошло за прошлые сутки в Ижевске и Удмуртии Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня пятница, 11 августа. В Ижевске небольшая облачность и до +27°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события прошлого дня.

Два смертельных ДТП с мотоциклистами и грузовиками

За минувшие дни произошло сразу две дорожные аварии со столкновением мотоциклистов и «КамАЗов». 9 августа в Сарапульском районе 14-летний подросток на мотоцикле при повороте врезался в движущийся по главной дороге грузовик и скончался от полученных травм.

Смертельное ДТП в Сарапульском районе Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

10 августа похожее ДТП произошло в Ижевске, только водителю мотоцикла уже было 39 лет. Он врезался в «КамАЗ», когда совершал обгон автомобиля. Мотоциклист скончался на месте аварии.

ДТП с мотоциклом и грузовиком в Ижевске. Фото: ОГИБДД Управления МВД России по Ижевску

Украли детали оружия

Двух сотрудников промышленного предприятия в Ижевске осудили за похищение деталей огнестрельного оружия. Но отделались они условным сроком.

На Удмуртской ограничат движение

Два месяца – с 11 августа по 15 октября – на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртская в Ижевске будут по выходным ограничивать движение. На этом участке пройдет замена тепловой магистрали. В субботу и воскресенье проезжая часть будет заужаться по направлению к центру города.

Участок работ. Фото: ПАО «Т Плюс» в Удмуртии

Новые места в школах

В Ижевске к 1 сентября откроют 210 дополнительных учебных мест. В школах №8, 52, 91, 22, 62, 80, 93 появится по одному дополнительному учебному классу.

Кандидаты на пост мэра в соцсетях

В Ижевске на должность мэра претендуют 20 человек. Пока они готовят свои программы развития города, «Комсомолка» решила заглянуть в их социальные сети и узнать, о чем кандидаты писали там в разное время.

Что есть на старичках ВК у кандидатов. Фото: vk.com/novozhilov_al, vk.com/id151321010, vk.com/dynamo76

Кусачий питомец

В Ижевске не привитая от бешенства домашняя собака покусала постороннего мужчину. После нападения хозяин не отвел питомца в ветклинику для осмотра, как это требуется по закону, и получил официальное предостережение.

Скрыл судимость

Из 62 претендентов на должность депутата в Удмуртии зарегистрировали только 47. Это произошло из-за того, что некоторые выдвиженцы утратили свой статус. Кроме того, двум кандидатам отказали в регистрации и один сошел с дистанции из-за своей судимости, которую пытался скрыть.

В выборах примут участие 47 кандидатов. Фото: @ik_udm

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