Главные новости Ижевска на утро 8 августа: два мотоциклиста, погибших при столкновении с «КамАЗами», и скрывший судимость кандидат в депутаты

Что произошло за прошлые сутки в Ижевске и Удмуртии
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня пятница, 11 августа. В Ижевске небольшая облачность и до +27°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события прошлого дня.
За минувшие дни произошло сразу две дорожные аварии со столкновением мотоциклистов и «КамАЗов». 9 августа в Сарапульском районе 14-летний подросток на мотоцикле при повороте врезался в движущийся по главной дороге грузовик и скончался от полученных травм.
Смертельное ДТП в Сарапульском районе
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
10 августа похожее ДТП произошло в Ижевске, только водителю мотоцикла уже было 39 лет. Он врезался в «КамАЗ», когда совершал обгон автомобиля. Мотоциклист скончался на месте аварии.
ДТП с мотоциклом и грузовиком в Ижевске. Фото: ОГИБДД Управления МВД России по Ижевску
Двух сотрудников промышленного предприятия в Ижевске осудили за похищение деталей огнестрельного оружия. Но отделались они условным сроком.
Два месяца – с 11 августа по 15 октября – на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртская в Ижевске будут по выходным ограничивать движение. На этом участке пройдет замена тепловой магистрали. В субботу и воскресенье проезжая часть будет заужаться по направлению к центру города.
Участок работ. Фото: ПАО «Т Плюс» в Удмуртии
В Ижевске к 1 сентября откроют 210 дополнительных учебных мест. В школах №8, 52, 91, 22, 62, 80, 93 появится по одному дополнительному учебному классу.
В Ижевске на должность мэра претендуют 20 человек. Пока они готовят свои программы развития города, «Комсомолка» решила заглянуть в их социальные сети и узнать, о чем кандидаты писали там в разное время.
Что есть на старичках ВК у кандидатов. Фото: vk.com/novozhilov_al, vk.com/id151321010, vk.com/dynamo76
В Ижевске не привитая от бешенства домашняя собака покусала постороннего мужчину. После нападения хозяин не отвел питомца в ветклинику для осмотра, как это требуется по закону, и получил официальное предостережение.
Из 62 претендентов на должность депутата в Удмуртии зарегистрировали только 47. Это произошло из-за того, что некоторые выдвиженцы утратили свой статус. Кроме того, двум кандидатам отказали в регистрации и один сошел с дистанции из-за своей судимости, которую пытался скрыть.
В выборах примут участие 47 кандидатов. Фото: @ik_udm
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