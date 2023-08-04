Маршруты выходного дня – куда поехать, пока лето с нами

Фото: Яков Богданов

«Куда поехать в выходной, что посмотреть за один день» – один из самых частых запросов в поисковых системах летом. Удмуртия здесь не стала исключением, в топе поиска нетипичные, но проверенные места, вызывающие только удивление и восторг. Вместе с тревел-гидом Tele2 мы составили вариант путешествия выходного дня. C компанией всегда веселее, поэтому тестировать его отправили местных журналистов и тревел-блогера из Нижнего Новгорода Ольгу Максимову. А тем, кто впервые планирует поездки, портал мобильного оператора о туризме поможет не потеряться в неизвестных местах, поскольку Tele2 разработал для тревел-гида маршруты, где абоненты будут всегда на связи и с мобильным интернетом.

Точка № 1: куем контент своими руками

Первая точка маршрута – музей-кузница «Морок» в Сарапульском районе. Здесь живет и работает единственная в регионе женщина-кузнец Александра Муратдымова-Морок. Дизайнер интерьера по образованию и кузнец по призванию, она научилась искусству работы с железом у будущего мужа, потом обучила отца. И вот уже более 10 лет они трудятся над сложными проектами и принимают туристов. В «Мороке» можно испытать, насколько нелегок труд кузнеца, и изготовить на память оберег. Работа оказалось сложной, но посильной.

Фото: Яков Богданов

Точка № 2: старинный город героических девиц

Далее – Сарапул, старинный торговый город на Каме со множеством уникальных каменных зданий: дома купца Корешева, администрации города, бывшего здания Политехнического института. Особенно запомнились легенды, которые связаны с городом. Одна из них – история Антонины Пальшиной. Уроженка Сарапула под именем Антона Пальшина во время Первой мировой войны повторила подвиг Надежды Дуровой. Вернулась с фронта девушка с двумя Георгиевскими крестами и двумя Георгиевскими медалями. Прожила до 95 лет и все это время провела в родном городе.

Фото: Яков Богданов

Точка № 3: вперед к истокам

Дальше – музей-заповедник «Лудорвай», чья мельница вполне могла бы стать узнаваемым символом Удмуртии. Здесь, согласно гиду Tele2, идеальное место для знакомства с культурой, обычаями и бытом удмуртского народа. Особой популярностью у гостей пользовались источники с живой и мертвой водой.

Фото: Анна Барановская

Точка № 4: арт-пространство

Финальной точкой тура стал Музей удмуртского платья в ижевской «Арт-резиденции». В соседних комнатах сосуществуют удмуртские наряды разных эпох, классические акварели, стрит-арт и абстракции. Интересно, необычно и даже чуть таинственно.

После одного дня в Удмуртии Ольга Максимова, тревел-блогер, журналист из Нижнего Новгорода, поделилась своими впечатлениями: «Удмуртия – неочевидное направление для туриста, и без гида Tеle2 я вряд ли бы приехала. Мне понравилось, что в Удмуртии сохранена идентичность и верность традициям. Прекрасные просторы, прекрасная атмосфера, нас порадовала погода – и в целом, все чудесно».

Фото: Яков Богданов

В свою очередь, один из ижевских блогеров отправлялся знакомиться с нижегородскими локациями с тревел-гидом от Tele2. Уверены, что он не разочаровался, поскольку мобильный оператор уделяет повышенное внимание качеству маршрутов и качеству связи. Туристический проект Tele2 – это универсальный портал для любителей путешествий, здесь собраны качественные локации, интересные истории, аудиогид, который не надо скачивать или устанавливать, просто слушаешь на смартфоне. Не откладывайте путешествия, а Tele2 поможет в выборе интересного маршрута и сбережет в смартфоне место для фотографий.

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