Последние новости Ижевска на утро 7 августа: задымление на Воткинском заводе и загрязнение пруда

Главные новости на утро 7 августа Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 7 августа. Надеемся, вы успели хорошо отдохнуть за выходные, чтобы с новыми силами приняться за работу. А «Комсомолка» расскажет, что интересного произошло в городе.

Отпуска для мобилизованных

С 26 июля возобновились отпуска для бойцов, которые находятся в зоне СВО. Для них составили график, чтобы все мужчины могли съездить домой.

Спасли людей на воде

4 человека решили прокатиться на лодке по Каме. Однако во время маневра она перевернулась. В счастью, на помощь подоспел очевидец.

Ограничат движение

С сегодняшнего дня ограничено движение по ул. 9-й Подлесной около строения №2. Срок перекрытия дороги – месяц.

Загрязнение пруда

Появилась информация, что в районе Воложки в Ижевский пруд сливали черную жидкость, которая пахла, как нефтепродукты. Информацию проверят следователи.

Новые кандидаты на пост главы города

На пост главы Ижевска претендуют еще два человека. Это Артем Селезнев из «Центра развития предпринимательства» и Елена Беляева из «Танго софт».

Задымление на заводе в Воткинске

На одной из производственных площадок Воткинского завода произошел хлопок, а затем последовало задымление. К счастью, все хорошо.

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