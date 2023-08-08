Главные новости Ижевска на утро 8 августа: Дарья Сунцова стала новым советником Главы Удмуртии, а сотрудник УФСИН унес домой секретные документы

Что произошло за прошлые сутки в Ижевске и Удмуртии Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня вторник, 8 августа. В Ижевске переменная облачность и до +27°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.

Изменения в правительстве

Дарья Сунцова стала советником Главы Удмуртии. Основной ее задачей будет взаимодействие с предпринимателями и продвижение инвестиционного потенциала республики.

Дарья Юрьевна Сунцова. Фото: myseldon.com

А Сергея Юрина, главу Малопургинского района, назначили на должность и.о. министра экономика Удмуртии. Это предложение он получил благодаря своим достижениям в развитии района.

Юрин Сергей Васильевич. Фото: malayapurga.ru

Предостерегли от разглашения гостайны

Сотрудник одного из исправительных учреждений в Удмуртии вынес за пределы режимного объекта секретные документы и хранил их дома. В связи с тем, что информацию могли узнать посторонние люди, ФСБ предостерегло нарушителя от разглашения гостайны.

Два крупных ДТП

6 августа на трассе «Ижевск – Воткинск» произошло ДТП с 5 пострадавшими, среди которых был 14-летний подросток. Причиной стал выезд водителя иномарки на встречную полосу.

По факту ДТП проводится проверка Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В тот же день на автодороге «Ижевск-Люк» произошло ДТП со смертельным исходом. «Рено Логан» съехал в кювет и опрокинулся. 52-летний водитель погиб.

Мужчина скончался до приезда скорой помощи Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Нырнул и не вынырнул

В одном из водоемов Каракулинского района Удмуртии погиб мужчина. Очевидцы рассказали, что он купался, нырнул, но уже не выплыл к поверхности. Позже из воды достали его тело.

Убийство на почве ревности

Тело застреленного жителя Казани нашли на производственной базе в Завьяловском районе. Мужчина оказался директором этой базы. Подозреваемым стал местный житель, который, по версии следствия, приревновал работавшую у погибшего супругу к ее начальнику.

Возбуждено уголовно дело по статье «Убийство». Фото: СУ СК России по Удмуртии

Снова без горячей воды

С 8 по 22 августа в Ижевске пройдут два очередных этапа гидравлических испытаний теплосетей. На это время 269 домов останутся без горячей воды.

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