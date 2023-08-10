Главные новости Ижевска на утро 10 августа: сквер в память о трагедии произошедшей в школе №88, прощание с младшим сержантом погибшим в ходе СВО и сбор средств на лечение кота

Актуальные новости Ижевска Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 10 августа, четверг. Отличный день, чтобы начать готовиться к предстоящим выходным. Пока вы готовитесь к новому рабочему дню, «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших за сутки.

Сквер и скульптура в память о погибших в школе №88 появятся в Ижевске

На территории построят цветник Фото: Мария Бакланова

В память о погибших в школе №88 на улице Майской в Ижевске откроют сквер. Напомним, обсуждение проекта прошло еще в марте этого года. Объект планируют построить «к следующему сентябрю». Подробнее читайте здесь.

Квартира загорелась в многоэтажном доме на улице Карла Маркса

При пожаре никто не пострадал. Фото: скриншот из видео

9 августа, в многоэтажке на улице Карла Маркса в Ижевске произошел пожар. На 7 этаже дома загорелась квартира. К приезду пожарных на улицу с балкона уже шел густой черный дым. Эвакуировано два человека.

49-летнего жителя Ижевска насмерть забили монтировкой в автомастерской

В Ижевске по обвинению в убийстве малознакомого мужчины осудили 43-летнего работника автомастерской. Трагедия произошла в мае 2022 года. Подробности в нашем материале.

Более 30 тысяч рублей собрали на лечение кота, выпавшего из окна многоэтажного дома

Погибший кот. Фото: @fond_iggs

8 августа из окна многоэтажного дома на улице Красноармейская в Ижевске выпал домашний кот. По словам очевидцев питомец сорвался примерно с 7 этажа здания и ударился головой об асфальт. Животное отправили в ветеренарную клинику. Однако в больнице питомцу смогли оказать лишь первую помощь. Подробности читайте в нашем материале.

С погибшим в зоне СВО младшим сержантом простились в Удмуртии

8 августа в Балезинском районе Удмуртии прошли похороны погибшего в Украине младшего сержанта Василия Чибышева. Бойца посмертно представили к ордену Мужества. Отличительный знак передали родственникам мужчины. Власти Удмуртии оказывают семье мужчины всю необходимую помощь.

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