Гороскоп на неделю: с 14 по 20 августа Львы найдут себя в работе, а Близнецы – в общении с новыми людьми

Время глобальных перемен Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю.

Овен

Удача не покинет вас на этой неделе. Действуйте стремительно. Любой риск будет оправдан в тот момент, когда вы сумеете достичь своей цели.

Телец

Жизнь бьет ключом. На вашем пути возникнут непредвиденные препятствия. Вам придется погрузиться в работу. Это может на время оттолкнуть от вас ваших близких. Старайтесь соблюдать баланс, хоть это и не легко. Только так вы добьетесь успеха.

Близнецы

Для того, чтобы заслужить доверие новых знакомых, вам придется адаптироваться к ситуации. Будьте гибкими и ловкими, при этом открытыми для общения. Это поможет вам стать ближе.

Рак

Для вас это время будет довольно сложным. Придется разбираться со старыми долгами. Постарайтесь четко спланировать свое время. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь излишним эмоциям. Позаботьтесь о своем ментальном здоровье.

Лев

Проблемы в отношениях настигнут вас в самый неподходящий момент. Вероятно, их катализатором может послужить ваше возвращение на работу. Вселенная советует думать головой, а не сердцем. Уверенность в собственных силах поможет вам добиться высот.

Дева

Вы будете удивительно продуктивны. Однако не стоит рассчитывать на то, что все поменяется по мановению волшебной палочки. Стремитесь к переменам. Но только если они вам по-настоящему нужны.

Весы

Откройте свою душу для новых возможностей. Путь к цели будет сложен и тернист, но благодаря неудачам вам удастся получить очень ценный опыт, который потом вам очень пригодится.

Скорпион

Судьба подкинет вам массу неожиданных событий. Без сомнения, они скрасят ваши серые будни. Но после себя они оставят какое-то горькое послевкусие и чувство утраты. Не принимайте подарки, если вы не уверены в дарителе. Мало ли что может произойти.

Стрелец

У вас возникнет необходимость в изменении планов. Обратите внимание на мелкие детали. На них вы тратите слишком много энергии. Постарайтесь сосредоточиться на главном. Ловите моменты солнечного лета и обретите свободу в своем сердце.

Козерог

У вас могут появиться некоторые разногласия с коллегами по работе. Смена пути приведет вас к тупику. Соберитесь. Проявите себя с дипломатической стороны. Используйте свой профессионализм, чтобы разрешить конфликтные ситуации.

Водолей

Поток перемен накроет вас с головой. Риск – дело хорошее, но только когда он оправдан. В этот период этого делать не стоит. Сконцентрируйте свою волю на том, чтобы встать на ноги. Внутри вас достаточно света, чтобы осветить этот мир.

Рыбы

Старайтесь быть более понимающим и терпеливым к окружающим. Ваша эмпатия и умение слушать помогут вам создать дружеские отношения и укрепить семейные связи. Тепло домашнего очага вернет в вашу душу покой.

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