Главные новости Ижевска на утро 14 августа: жертвы неосторожного купания, грязная питьевая вода в детском лагере и причина массовой гибели рыб

Что произошло за выходные в Ижевске и Удмуртии Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня понедельник, 14 августа. В Ижевске солнечно и жарко – до +31°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события выходных.

Двое утонувших

О двоих утонувших мужчинах стало известно за последние дни. Первая трагедия произошла в Сарапуле 9 августа. В Каме утонул мужчина 1965 года рождения. Спасатели достали его из воды и провели сердечно-легочную реанимацию, но это уже не помогло.

Инцидент произошел 9 августа. Фото: @pssur

Тело второго мужчины достали из пруда жители Шарканского района. Ранее он присоединился к группе отдыхающих и отправился поплавать. В какой-то момент они заметили, что нового знакомого слишком долго нет. К сожалению, спасать мужчину уже было поздно. Известно, что ему был 51 год.

Закрыли детский лагерь

В Воткинском районе Удмуртии суд закрыл на 90с суток детский оздоровительной лагерь «Юность». Водопроводная вода, которую пили дети, не соответствовала требованиям безопасности и могла вызвать вспышку инфекции.

Загрязненные реки

Превышение уровня загрязняющих веществ выявили в реках Ува и Вала на территории Удмуртии. Ранее в этих водоемах отмечалась массовая гибель рыбы. Прокуратура проводит проверку, чтобы установить ответственных.

Сейчас ведутся работы по утилизации мертвой рыбы. Фото: @dp_vtk

Произошло несколько пожаров

Шесть пожаров ликвидировали в Удмуртии в период с 12 по 13 августа. Так, на Воткинском шоссе от огня пострадали несколько гаражей. А 13 августа в в Ярском районе Удмуртии загорелся двухквартирный дом.

Дети засунули игрушку в микроволновку Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В Воткинске квартира едва не сгорела из-за детской шалости – ребята, воспользовавшись отсутствием бабушки, решили «приготовить» в микроволновой печи свои игрушки.

Ранее, в ночь с 11 на 12 августа, на улице Фабричной в Сарапуле загорелся гараж – по предварительной версии причиной стала неосторожность при обращении с огнем.

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