Главные новости Ижевска на утро 15 августа: сбежавшая от педофила, отключение воды и приближающее похолодание

Главные новости Ижевска на утро 15 августа
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 15 августа, вторник. По прогнозам синоптиков, нас ждет жаркая погода, возможны кратковременные дожди.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.
14 августа в ГКБ №7 госпитализировали 15-летнюю девушку со сломанным позвоночником. Она выпрыгнула из окна, пытаясь спастись от своего 34-летнего знакомого – тот пытался ее изнасиловать. Подробности трагедии в статье.
Вот этого мужчину объявили в розыск в Ижевске. Фото: ПСО «Регион 18»
В этот же день МВД по подозрению в особо тяжком преступлении объявило в розыск Васильева Андрея Николаевича 1989 года рождения. Есть предположение, что именно он связан с инцидентом с девушкой.
На этой неделе в Ижевске снова будет жарко. А вот с субботы начнется резкое похолодание. В воскресенье столбик термометра опустится ниже +20°С. Подробный прогноз здесь.
К выходным в Ижевске похолодает
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
С 15 по 22 августа в Ижевске пройдут очередные гидравлические испытания – горячую воду отключат в домах по нескольким адресам. Список в нашем материале.
В домах Ижевска снова не будет горячей воды
Фото: Амир Закиров
Жительница Ижевска Алина, которая в 2021 году снялась в проекте «Беременна в 16» (16+) на телеканале «Ю», вышла замуж. Правда, не за отца своего ребенка.
Алина вышла замуж за Дениса, а не за Илью. Фото: предоставлены телеканалом «Ю»
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