Главные новости Ижевска на утро 15 августа: сбежавшая от педофила, отключение воды и приближающее похолодание

Главные новости Ижевска на утро 15 августа Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 15 августа, вторник. По прогнозам синоптиков, нас ждет жаркая погода, возможны кратковременные дожди.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Сбежавшая от педофила

14 августа в ГКБ №7 госпитализировали 15-летнюю девушку со сломанным позвоночником. Она выпрыгнула из окна, пытаясь спастись от своего 34-летнего знакомого – тот пытался ее изнасиловать. Подробности трагедии в статье.

Вот этого мужчину объявили в розыск в Ижевске. Фото: ПСО «Регион 18»

В этот же день МВД по подозрению в особо тяжком преступлении объявило в розыск Васильева Андрея Николаевича 1989 года рождения. Есть предположение, что именно он связан с инцидентом с девушкой.

Приближающее похолодание

На этой неделе в Ижевске снова будет жарко. А вот с субботы начнется резкое похолодание. В воскресенье столбик термометра опустится ниже +20°С. Подробный прогноз здесь.

К выходным в Ижевске похолодает Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Отключение воды

С 15 по 22 августа в Ижевске пройдут очередные гидравлические испытания – горячую воду отключат в домах по нескольким адресам. Список в нашем материале.

В домах Ижевска снова не будет горячей воды Фото: Амир Закиров

Вышла замуж

Жительница Ижевска Алина, которая в 2021 году снялась в проекте «Беременна в 16» (16+) на телеканале «Ю», вышла замуж. Правда, не за отца своего ребенка.

Алина вышла замуж за Дениса, а не за Илью. Фото: предоставлены телеканалом «Ю»

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