«Я никогда не сяду за руль»: почему ижевчанам страшно водить машину и как перестать бояться

Как перестать бояться за рулем. Фото: Envato Elements

Все чаще люди пересаживаются с общественного транспорта на личный. И многим кажется, что как только они выучатся и получат водительское удостоверение, поехать куда угодно будет легче легкого. Но в реальности ситуация обстоит иначе. Получил вожделенные права, а садиться за руль самостоятельно до дрожи страшно. А кто-то из-за этих внутренних барьеров об обучении в автошколе даже не помышляет.

Когда-то я и сама столкнулась со страхом на дорогах. Точнее сказать, страхом машин и плотного движения. Восемь месяцев (вместо обычных 3-4) я училась, чтобы исполнить свою мечту и получить долгожданные права. Если человек оказывается за рулем и попадает в трудную ситуацию, он притормаживает. Я же от волнения и страха, наоборот, нажимала на педаль «газа». В общем, все шло наперекосяк именно с практикой. С теорией проблем не возникало.

И я в этом не одинока. Страхи возникают у многих начинающих водителей. Как их побороть, «Комсомолка» выяснила у экспертов – психолога и инструктора по вождению.

Природа страха вождения

Часто люди сталкиваются с тем, что им страшно сесть за руль. Они впадают в панический ужас от мысли, сколько неприятностей может после этого произойти. А если ДТП? А если серьезное ДТП?

Ксения Матур, психолог автошколы «Главная дорога», рассказала о возможных причинах возникновения подобных страхов, а также о способах проработки проблемы.

Для начала выделим страхи, с которыми сталкиваются чаще, – это страх аварий, ответственности, страх повредить автомобиль, сделать что-то не так.

«Страхи берутся из жизни. Маленький ребенок рождается, как чистый лист, и не имеет никакого опыта. Соответственно, ничего не боится. Чем старше мы становимся, тем больше страхов у нас появляется. Один раз упав, человек начинает бояться идти туда, где упал. Так и с любыми страхами», – говорит Ксения.

Боязнь водить не появляется на пустом месте. Фото: Envato Elements

Боязнь водить тоже не появляется на пустом месте. В первую очередь, конечно, нужно сказать о влиянии личного опыта. Например, человек попал в ДТП или стал его свидетелем. Тогда он может бояться быть даже пассажиром – что уж говорить о вождении транспорта.

Также на впечатлительных людей могут повлиять рассказы близких и друзей, попавших в аварию.

И не стоит забывать о СМИ и Интернете. Сейчас особенно популярны группы с инцидентами на дорогах, в частности, с ДТП. Они вызывают больше всего эмоций и, как следствие, сильнее запоминаются.

«К сожалению, мы не придаем значения той информации, которую слышим, видим. А зря! Любая информация, которую мы получаем, становится нашим опытом. И тем самым мы бессознательно себя программируем на какие-то события», – отмечает специалист.

Как проработать боязнь водить машину

Но страхи возникают при разных обстоятельствах. Например, есть люди, которые в принципе бояться учиться вождению. Вот что рассказывает ижевчанка Екатерина:

«Я думаю, что никогда не сяду за руль. Раньше я очень боялась машин – в принципе, что они ездят по дорогам и ты никогда не знаешь, куда им взбредет поехать. Потом, когда я стала много ездить с мужем на переднем сиденье, я более-менее начала понимать логику водителей. Панический страх прошел, но в своем нежелании садиться за руль я только утвердилась. Во-первых, я не представляю, как можно запомнить столько правил. А еще я не могу полагаться на быстроту своей реакции. В экстренном случае на дороге нужно уметь дать по газам и уйти от столкновения, но я при любом стрессе впадаю в ступор. Есть, конечно, мышечная память, но она у меня тоже так себе. Да и следить одновременно за знаками, светофорами, собственным курсом, другими машинами и пешеходами – для меня это просто нереально. Я очень долго соображаю: поэтапно, обстоятельно, но очень долго. Иногда я думаю, что поучилась бы самой технике управления автомобилем где-то в поле, но выезжать на дорогу – нет уж, увольте».

Необходимо понять «природу» страха. Фото: Envato Elements

В подобных случаях, чтобы избавиться от страха, необходимо понять его природу. Нужно выяснить причину его появления: личный опыт или же влияние извне. Именно от первопричины зависит, какую работу необходимо проделать.

Вот какие советы в зависимости от ситуации дает психолог Ксения Матур:

- В случае личного участия в ДТП ( то есть в момент аварии вы были в машине или наблюдали со стороны) стоит обратиться к психологу, так как в таких случаях важна индивидуальная работа.

- Если страхи навязаны извне – вы где-то о чем-то жутком слышали или читали, – подойдет и групповой формат работы, где человек учится разделять чужой опыт и свой и не включаться в переживания других людей.

- Также на способность управлять автомобилем влияет степень тревожности человека, умение концентрироваться на дороге, степень мотивации (насколько нужны права да и в целом управление автомобилем). Проанализируйте, насколько вышеуказанные факторы влияют на ваше стремление водить, и оцените степень собственной мотивации. В каких-то случаях стоит больше практиковаться и укреплять навыки. А где-то может понадобиться работа со специалистом.

- Довольно частая история – страх разбить или сломать машину. Обычно возникает после запугивания инструктором, родителями, мужьями, когда внушается, что любое движение может повлечь за собой поломку автомобиля. В таких случаях надо прорабатывать уверенность в себе и в своих возможностях.

Таким образом, чтобы побороть свой страх, следуйте следующему плану: поймите, чего именно вы боитесь, разберитесь, откуда взялся этот страх (можно вместе с психологом), усиливайте практику и укрепляйте навыки, работайте над уверенностью в себе и самоценностью.

Как сесть за руль после получения прав?

А как бороться со страхом дорог и маневров тем, кто уже получил водительское удостоверение? Советами с нами поделилась Юлия Касаткина, бывший инструктор и директор автошколы «Продвижение»:

- Если вы только-только получили «права» и боитесь один сесть за руль, то можно потренироваться вечером или рано утром, когда машин меньше. Также подойдут безлюдные места и выходные дни. Можно даже начать с трассы и ехать по прямой. Так вы вспомните какие-то маневры.

- Как только выехали, держитесь крайней правой полосы, не нужно перестраиваться во вторую и третью. Движение на них, как правило, оживленное. На дорогах бывают разные ситуации, потому в крайней правой можно даже встать, включить «аварийку» и обдумать свои дальнейшие действия.

- Если вам очень страшно и вы абсолютно не уверены в своих силах, то, уже будучи на своем автомобиле, стоит обратиться за помощью к инструктору. Он мог бы подстраховать вас при выполнении какого-либо маневра.

- Если вы боитесь ездить один/одна, то не стоит сажать рядом слишком эмоционального человека. Он может слишком бурно реагировать на каждое ваше действие и маневр. А это может помешать вашей концентрации на дороге.

- Важно заранее спланировать свой маршрут, чтобы не думать, по какой дороге ехать. Если вы все изучили перед поездкой, то все внимание будет уделено знакам, разметке и светофорам.

- Чтобы снять напряжение, можно включить негромко спокойную музыку. Но только если она вас действительно расслабляет, а не отвлекает.

- Если все же страх вызывает только какой-то определенный маневр, то можно в безлюдном месте выставить, например, конусы (либо что-то другое) и потренироваться. Экспериментировать среди «настоящих» машин не стоит, если вы до ужаса боитесь. Для начала освежите свои знания и навыки.

«А также помните, что все когда-то начинали с этого и водителями не родились, а стали. Побольше уверенности. Опыт приходит с километрами», – резюмирует Юлия.

Водителями не рождаются. Фото: Envato Elements

Отметим, что в автошколах Ижевска можно взять дополнительные занятия с инструкторами для уверенного вождения. А для самых смелых даже созданы курсы экстремального вождения.

Продолжение моей истории

На права я сдала с третьего раза – когда достаточно осмелела, чтобы сесть за руль. Кстати, стаж у меня уже больше года, и пока без происшествий.

Сначала я поехала по уже знакомым дорогам. Вспомнила, как и что я выполняла на занятиях. Расслабиться помогала музыка.

Если предстояло ехать по незнакомому маршруту, я досконально его изучала и даже смотрела панорамные виды дорог в картах.

Первое время я боялась ездить одна, всегда кто-то должен был быть рядом. Но однажды никто не смог меня сопроводить – так и привыкла. Сейчас одной даже комфортнее.

Страха все меньше и меньше. Но это пришло с постоянной практикой и каждодневными поездками. Ведь даже на знакомом маршруте дорожная обстановка всегда разная. Потому не бойтесь. Как говорил мой инструктор: «Водить дано всем, но кому-то нужно больше времени научиться, а кому-то меньше».

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