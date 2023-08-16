Парализовало весь город: как уголовное дело против бывшего директора завода в Сарапуле повлияло на простых горожан

Единственный аппарат МРТ остановил свою работу в Сарапуле на целую неделю. Люди не могли попасть на жизненно важное обследование.

Фонд Башенина не может заняться реконструкцией исторических памятников.

Казалось бы, причем здесь уголовное дело против Сергея Мусинова, бывшего генерального директора Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ)? Его обвиняют в мошенничестве. А связь оказалась самой прямой. Преследование бывшего руководителя градообразующего предприятия повлияло на весь город.

Как? Расскажет «Комсомолка».

«Мы все очень переживаем за Сергея Васильевича»

Известие об уголовном деле против Сергея Мусинова стало шоком для всего завода. Хотя он возглавлял СЭГЗ с 2012 по 2019 годы, даже сейчас его вспоминают с теплом и любовью. И очень переживают за него.

«Я работаю на заводе уже 36 лет. Когда я пришла, там была просто разруха. По восемь месяцев мы не получали зарплату. Когда директором пришел Сергей Васильевич, началось бурное развитие завода. И Сергей Васильевич думал не только о том, как развить наш завод, он думал и о людях. Любой человек мог подойти с любой проблемой спокойно, и он всегда всем старался помочь», – говорит Наталья Глухова, представитель трудовой династии Сарапульского электрогенераторного завода.

Представители завода – Тамара Самохвалова (слева) и Наталья Глухова (справа) – переживают за экс-директора и судьбу предприятия. Фото: Мария Бакланова.

Заводчане не видят никаких доказательств вины бывшего директора. По их мнению, он не мог причинить вреда предприятию. Об этом говорят дела, которые он совершил для простых людей. Они вспоминают, что и в депутаты Госсовета он пошел не по своему желанию, а потому, что об этом его просили коллеги.

«У нас социальная поддержка большая от завода. С молодежью мы очень хорошо работаем, с депутатами. У нас очень много династий, от 200 до 430 лет общий стаж. И мы очень озабочены здоровьем Сергея Васильевича. И как дальше будет жить завод? Там наши дети, наши внуки и, надеюсь, правнуки будут», – говорит Тамара Самохвалова, председатель ветеранской организации Сарапульского электрогенераторного завода.

Но не только на эмоциях работников завода отразилась ситуация с уголовным делом. Неизвестно, что будет дальше с заводом. Кроме того, неприятные последствия почувствовал весь город.

Не могли попасть на МРТ

Сарапульский электрогенераторный завод – одно из градообразующих предприятий. И его экс-руководитель сделал для Сарапула немало полезного. Без его участия построенное разваливается. Например, фактически остановилась работа Фонда Башенина – организации, которая занимается реставрацией культурных памятников Сарапула. Сергей Мусинов координировал процесс взаимодействия фонда с его благотворителями.

«Основной человек, который осуществлял связь между друзьями Фонда и организацией, не может работать. Он под домашним арестом и не может вести общественную работу, что влечет невосполнимые потери для Фонда», – высказался Игорь Репин, исполнительный директор Фонда Башенина.

Игорь Репин, исполнительный директор Фонда Башенина, показывает, как дело против Мусинова повлияло на работу фонда. Фото: Мария Бакланова.

В этом году Фонд планировал отреставрировать пять зданий: Петропавловскую колокольню, одно здание – на ул. Советской и три – на ул. Раскольникова. На это требуется 7,5 млн рублей. У Фонда только 720 тысяч. Отремонтировать можно только колокольню, потому что для нее средства лежат на спецсчете.

Но еще более серьезная проблема с доступом к врачам. В Сарапуле есть клиника «Камский доктор». Она находится в историческом здании – доме Башенина, которое реставрировали в том числе с помощью Сергея Мусинова. И когда началось преследование бывшего директора, пострадали и многочисленные пациенты. В рамках расследования дела все оборудование опечатали. В том числе единственный в Сарапуле МРТ, на котором делали обследование не только жители города, но и нескольких соседних районов. Неделю пациенты не могли пройти обследование, которое для них являлось жизненно важным.

Опечатанный аппарат МРТ. Фото: предоставлено клиникой.

За что преследуют?

И во всем этом главный вопрос: в чем же обвиняют Сергея Мусинова? Официальной информации мало. Сообщается, что это ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Но подробности дела не раскрываются.

Тем не менее детали раскрыли на самом Сарапульском электрогенераторном заводе. Интересно, что он проходит по делу в качестве потерпевшей стороны, хотя завод себя таковой не считает.

Дело в том, что один из акционеров – холдинг «Технодинамика» – выразил недовольство по поводу действий Мусинова. Экс-директор заключил договор с компанией «Центр закупок и логистики» (ЦЗЛ) на поставку комплектующих и оборудования. По мнению акционера, таким образом через ЦЗЛ с завода выведено 440 млн рублей, чем ему нанесен урон. Однако другие акционеры с такой позицией не согласны.

Михаил Жихарев, представитель одного из акционеров, не имеет претензий к заводу. Фото: Мария Бакланова.

«Наша позиция как одного из акционеров завода строится на результатах проверки ревизионной комиссии, которые отражены в отчете и опубликованы на сайте СЭГЗ для публичного доступна и проверки достоверности. Ревизионная комиссия сделала вывод об эффективности работы завода. Ни к заводу, ни к бывшим его руководителям у акционеров вопросов нет. На протяжении последних десяти лет предприятие показывало хорошие показатели. Они позволяли выплачивать хороший объем дивидендов», – рассказал Михаил Жихарев, представитель ООО «ЭБИСУ» – одной из компаний-акционеров.

У юристов по поводу расследования тоже возникает вопрос. По их мнению, такие дела должны возбуждать на основании экономической экспертизы. Однако ее назначили только после 10 месяцев расследования и все еще не провели.

«Нецелесообразно содержать человека под арестом, если до этого Мусинов 9 месяцев по данному уголовному делу был свидетелем, содействовал следствию, выполнял все требования правоохранительных органов и помогал разобраться в ситуации. Мне кажется, несправедливо утверждать, что он представляет угрозу. Вывод один: споры между акционерами должны решаться в рамках гражданского процесса в Арбитражном суде, а не уголовном процессе. В противном случае это негативно влияет на конкретных людей, на работу самого предприятия, ну и, как сегодня обсуждали, – в целом на общество», – комментирует Рустам Марданшин, адвокат Сергея Мусинова.

Адвокат Мусинова Рустам Марданшин. Фото: Мария Бакланова.

Почему понадобилось предпринимать именно такие действия, как арест бывшего директора завода, которого все защищают и к которому нет претензий ни у кого, кроме одного акционера? Шота Горгадзе, член совета по правам человека при Президенте Российской Федерации, называет данную ситуацию рейдерским захватом.

«Важно отметить одну очень существенную деталь: другие акционеры никуда с жалобами не обращаются. Почему это происходит? На мой взгляд, потому что мы имеем дело с классическим примером рейдерского захвата, и этим безусловно должны заинтересоваться компетентные органы», – прокомментировал он.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.