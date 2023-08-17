Главные новости Ижевска на утро 17 августа: арест мужчины подозреваемого в домогательствах к школьнице и утечка газа по вине мастера

Актуальные новости Ижевска Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 3 августа, четверг. Отличный день, чтобы начать готовиться к предстоящим выходным. Пока вы готовитесь к новому рабочему дню, «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших за сутки.

Тело 33-летней женщины нашли в квартире дома в Ижевске

В квартире одного из домов на улице на улице Дарьинская в Ижевске было обнаружено тело 33-летней женщины. В убийстве обвиняется 28-летний сожитель погибшей. Подробности читайте здесь.

33-летнего жителя Можги арестовали из-за смертельного ДТП с ребенком

Суд заключил мужчину под стражу до 14 октября 2023 года Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Можге арестовали 33-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в пьяном ДТП, в результате которого погиб ребенок. ДТП произошло 21 июня 2023 года на улице Калинина в Можге. По версии следствия, пьяный мужчина за рулем «Лады Ларгус» сбил 12-летнего ребенка, который ехал на велосипеде. Подробности в нашем материале.

В Ижевске появилось видео, на котором подозреваемого в насилии над школьницей заводят в здание суда

6 августа в Индустриальном районном суде Ижевска прошло заседание, на котором решалась мера пресечения в отношении подозреваемого в насилии над 15-летней школьницей. Заседание прошло в закрытом режиме. Подробнее читайте здесь.

21-летнего газовика осудят из-за пожара по причине утечки в квартире

Хозяйку квартиры госпитализировали с инфарктом. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Ижевске в пожаре из-за утечки газа обвиняют 21-летнего сотрудника газовой службы. Инцидент произошел зимой 2023 года в квартире на улице Ленина. Подробности читайте в нашем материале.

Из-за уголовного дела против экс-директора СЭГЗ не работал неделю единственный в Сарапуле МРТ

Единственный аппарат МРТ остановил свою работу в Сарапуле на целую неделю. Люди не могли попасть на жизненно важное обследование из-за уголовного дела против Сергея Мусинова, бывшего генерального директора Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ). Подробности читайте в нашем материале.

Мотоцикл загорелся на улице Тверская в Ижевске 16 августа

В ДТП никто не погиб. Фото: @udmurtiya18rus

16 августа в Ижевске столкнулись легковушка и мотоцикл.

После удара мотоцикл загорелся, а мотоциклист получил травмы.

С погибшим в зоне СВО младшим сержантом простились в Удмуртии

8 августа в Балезинском районе Удмуртии прошли похороны погибшего в Украине младшего сержанта Василия Чибышева. Бойца посмертно представили к ордену Мужества. Отличительный знак передали родственникам мужчины. Власти Удмуртии оказывают семье мужчины всю необходимую помощь.

С погибшим в зоне СВО бойцом Сергеем Ивановым простились в Удмуртии 15 августа

15 августа в Завьялово состоялись похороны ушедшего из жизни на СВО ефрейтора Сергея Иванова. Церемония прощания с усопшим была организована с полными воинскими почестями. Мужчина был награжден Орденом Мужества посмертно.

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