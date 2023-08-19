Гороскоп на неделю: с 21 по 27 августа Рыбы смогут хорошо расслабиться, а Львы – получить новый опыт

Время глобальных перемен Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

В жизнь придет долгожданный покой. Вы наконец-то получите возможность хорошо отдохнуть от повседневных забот. Общение с близкими людьми поможет вам вернуть душевное равновесие и найти утраченное вдохновение.

Телец

В вашей жизни начнется череда перемен, которые вы никак не сумеете контролировать. Пока еще рано оценивать их положительное или негативное влияние на вас. Не торопите события. Позвольте всему идти своим чередом.

Близнецы

Не стоит торопиться жить. Приостановите все свои большие проекты. Оцените трезвым взглядом свои возможности. Самое время внести коррективы в планы и актуализировать их.

Рак

Совладать с эмоциями на этой неделе будет как никогда сложно. Велика вероятность, что на ваши плечи ляжет бремя тяжелой работы, которая вам не по силам. Старайтесь соблюдать баланс между работой и отдыхом. А также не пренебрегайте эмоциональной поддержкой ваших родных.

Лев

Чтобы увидеть истину в пучине вод, не стоит пытаться угнаться за течением времени. Позвольте всему, что должно произойти, случиться. Победы и поражения в данный момент не столь важны для вас. Откройте свое сердце, чтобы получить новый опыт.

Дева

Желание вернуться к корням во многом связано с вашими внутренними страхами перемен. Вселенная даст вам шанс на этой неделе попробовать побороть хотя бы часть из них. Будьте внимательны, принимая решения. Иногда все не то, чем кажется.

Весы

Стремление к знаниям иногда может быть довольно опасным. Звезды советуют вам постараться не впадать в крайности и оставаться приверженными своим интересам. Смена планов не должна повлиять на ваше желание достичь большего.

Скорпион

Мечты имеют свойство сбываться в самый неподходящий момент. По крайней мере так может показаться на первый взгляд. Любые достижения в этот период будут вам по плечу, но помните, что у всего есть цена. За некоторые ваши действия вам придется нести ответственность в будущем.

Стрелец

Вернувшись в родную гавань, вы ощутите, как в вашей душе разольется солнечное тепло. Вы будете готовы с новыми силами браться за дело. Для вас наступило время эмоционального подъема и продуктивности.

Козерог

Ваша амбициозность поможет вам занять достойное место в обществе. А ваше стремление выделиться из толпы непременно заметят. Ожидайте признания и поощрения за ваши усилия и достижения. Однако не позволяйте гордости влиять на взаимоотношения с коллегами и друзьями.

Водолей

Для вас наступает пора поиска. Прислушайтесь к своей интуиции. Ваши чувства помогут вам открыть для себя целый мир новых возможностей. Однако принять их или нет, решать вам.

Рыбы

Вы обретете долгожданную свободу. Отдых на свежем воздухе позволит вам восстановить ушедшие силы. Вам удастся ощутить биение жизни. А общение с семьей подарит радость и положительные эмоции.

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