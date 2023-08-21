В микрорайоне Костина Мельница в Ижевске орудует вандал

После третьего эпизода супруги начали волноваться. Фото: Константин Ушаков

На орудующего в микрорайоне Костина Мельница вандала пожаловались в социальных сетях жители Ижевска. «Комсомолка» поговорила с пострадавшим автомобилистом Константином Ушаковым, имуществу которого нарушитель неоднократно причинял ущерб.

Хоть не приезжай!

На Костиной Мельнице живет бабушка супруги Константина, поэтому приезжает он сюда регулярно. В течение двух недель машина ижевчанина пострадала трижды. И если в первый раз происшествие еще можно было принять за действия хулигана, то потом супруги уже начали волноваться, и глава семьи обратился в полицию.

«Я его даже не встречал ранее. Сейчас боюсь за свою семью. У меня беременная жена. Могу только предполагать, что он неадекватен, раз мне три раза машину царапал», – добавляет пострадавший.

Три раза царапал машину. Фото: Константин Ушаков

В полиции пострадавшему пообещали, что этим делом займутся. Но никакой проверки и опроса свидетелей, по словам Константина, не было. Пришлось действовать самостоятельно.

Так это сосед!

Чтобы выявить преступника, Константин установил в салоне видеокамеру, которая включалась, реагируя на звуки. Соответственно, записывать она начала уже в момент порчи машины и само преступление не зафиксировала. Однако нарушитель все же попался.

«Я предполагал, что преступник должен быть средних лет, уверенный в своей физической силе. Ему близко к сорока. Да и по фотографии видно, что не совсем у нас слабый гражданин попался», – рассказал представитель Константина Евгений Репин.

«Предполагал, что преступник должен быть средних лет». Фото: Константин Ушаков

По словам Евгения, при последнем инциденте присутствовали 2 свидетеля. Они видели преступника около автомобиля, на котором появилась царапина, но не захотели связываться с полицией, поэтому отказались давать показания.

Константин показал бабушке своей жены запись с видеокамеры. И она узнала мужчину – это местный житель, который живет в соседнем доме.

«Они знали его адрес, имя. Бабушка точно с ним знакома была. Скорее всего, и Мария, супруга Константина, знала его тоже. А вот Константин там не жил, поэтому и не узнал преступника», – пояснил Евгений.

Сам нарушитель, судя по всему, прекрасно знает супругов. И после того, как бабушка пострадавших показала ему видеозапись, лишь проронил, что ничего они не докажут.

Случай далеко не первый

Соседи нарушителя дали понять, что подобные инциденты с ними уже бывали, но в полицию никто не обращался.

«Многие люди предпочитают мириться с ситуацией, считая, что преступника все равно не накажут, – рассказывает Евгений. – Мы же с Константином решили предать ситуацию огласке. На следующий день после того, как опубликовали сообщение в соцсетях, с Ушаковым связался следователь и рассказал, что делом начали заниматься», – пояснил Евгений.

Официально

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, сообщение о нарушителе зарегистрировано в дежурной части отдела полиции № 3 УМВД России по городу Ижевску. Сотрудниками полиции проводится проверка.

Быть может, им удастся докопаться до истины и мотивов действий вандала – ненависть это к конкретным людям или, может, таким образом житель микрорайона борется с автомобилями во дворе?..

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