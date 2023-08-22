Главные новости Ижевска на утро 22 августа: ревнивец, заперший женщину в подполье, и продажа пивзавода Бодалева

Что произошло за прошлые сутки в Ижевске и Удмуртии Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня вторник, 22 августа. В Ижевске солнечно и до +21°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувших суток.

Приревновал и запер

В поселке Кез произошла довольно драматичная история. Ревнивый мужчина решил запереть свою сожительницу в подполье и для надежности заколотил крышку гвоздями. Но женщина выбралась, буквально разобрав стену дома, а после рассказала все полицейскому, который явился по просьбе бдительных соседей.

Завод все-таки продали

За 51,7 млн рублей продали историческое здание завода Бодалева в Ижевске. Аукцион выиграла компания «Нерудстройторг». В России несколько компаний с таким названием, но лишь одна из них ижевская, она занимается грузоперевозками. Теперь покупатель должен провести работы по сохранению объекта культурного наследия.

Завод Бодалева в Ижевске Фото: Архив КП

Популярные имена

В Удмуртии назвали самые популярные и самые редкие имена для новорожденных в этом году. Так, наряду с Михаилами, Мариями и Александрами, в республике родились Доминик, Ермак, Радость, Раксалана и Ассоль.

Не доехали на вызов

В ГИБДД и Минздраве Удмуртии рассказали о подробностях ДТП с участием скорой помощи, которое произошло вечером 19 августа. Выяснилось, что бригада ехала на вызов. В результате аварии пострадал один человек – водитель автомобиля, который врезался в скорую.

Автомобилю скорой не уступили дорогу Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Грипп наступает

Рост заболеваемости гриппом и ковидом ожидается уже в конце сентября. В связи с этим в Удмуртии началась подготовка к прививочной кампании. В 2023 году от гриппа собираются привить 865 350 жителей региона.

Расширили охранную зону

Охранную зону у горы Байгурезь расширили с 1 га до 127 га. Исследования показали, что в районе горы встречаются краснокнижные виды животных и растений. Здесь даже растут местные виды орхидей.

Гора Байгурезь в Дебесском районе Удмуртии Фото: Алена Селезнева

Отпуск для бойцов

За август текущего года 37 военнослужащих из Удмуртии, находящихся в зоне СВО, получили отпуска. Ранее от бойцов поступали жалобы, что их не отпускают на отдых.

Удалили опухоль в 6 кг

6-килограммовую кисту яичника удалили врачи ГКБ №6. Пациентка долго не была на приеме у гинеколога, обратилась в больницу, когда ее живот начал ненормально увеличиваться. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным. Женщину успешно прооперировали, и скоро она отправится домой.

Женщина хорошо перенесла операцию и скоро будет выписана. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.