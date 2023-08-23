Главные новости Ижевска на утро 23 августа: поимка педофила и судьба подземного перехода около УдГУ

Актуальные новости Ижевска Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 23 августа, среда. Отличный день, чтобы начать подготовку к предстоящим выходным. В преддверии нового рабочего дня, «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших за сутки.

Житель Удмуртии совершал половые преступления против подруг падчерицы

Житель Удмуртии совращал 12-летнюю и 13-летнюю подруг своей падчерицы. Преступления мужчина совершал в селе Совхозный на ул. Первомайской. Там находится его гараж, куда он и приводил пострадавших девочек. Он развращал детей с середины декабря 2018 по конец апреля 2019.

Что грозит подрядчику, сорвавшему капремонт подземного перехода возле УдГУ в Ижевске

Подрядчик не уложился в сроки Фото: Мария Бакланова

Компанию ООО «Марстрой» из Казани, сорвавшую сроки капитального ремонта подземного перехода возле УдГУ в Ижевске, собираются включить в реестр недобросовестных поставщиков. Подробнее о том, что грозит подрядной организации и что ждет многострадальный переход читайте здесь.

Таксистка из Ижевска похищала и продавала чужие автомобили

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Уголовное дело по факту хищения припаркованного в одном из дворов автомобиля ВАЗ-2104 возбудили в Ижевске в начале августа, когда в полицию обратился мужчина, автомобиль которого исчез с улицы 10 лет Октября. Подробности читайте тут.

Двое взрослых и двое подростков пострадали в ДТП в Увинском районе

ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в Увинском районе Удмуртии в понедельник, 21 августа. По предварительным данным, около 11:00 на 71-м километре автодороги «Ижевск-Ува» автомобиль Kia Cerato с 35-летней женщиной за рулем пошел на обгон.

Пенсионерка из Ижевска отдала мошенникам крупную сумму в долларах

Мошенники почти украли у пенсионерки сбережения в долларах Фото: Константин ИВШИН

84-летняя жительница Ижевска попалась на удочку мошенников, которые рассказали, что ее дочь спровоцировала ДТП. Чтобы освободить дочь от уголовной ответственности, женщина согласилась заплатить. Пенсионерка сложила свои сбережения – 830 долларов США в пакет с бельем и отдала присланному злоумышленниками курьеру.

Вступил в силу приговор в отношении экс-полицейского

Приговор Верховного Суда Удмуртии в отношении бывшего майора полиции, согласно которому мужчине было назначено наказание виде лишения свободы на срок 5 лет и 4 месяца, вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии. Ранее, экс-полицейский был причастен к совершению преступлений по трем статьям: «Пособничество в фальсификации доказательств», «Разбой» и «Бандитизм». Подробности в нашем материале.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Двое взрослых и двое подростков пострадали в ДТП в Увинском районе Удмуртии

В «черный список»: что грозит подрядчику, сорвавшему капремонт подземного перехода возле УдГУ в столице Удмуртии

Таксистка из Ижевска похищала и продавала чужие автомобили