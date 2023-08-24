Главные новости Ижевска на утро 24 августа: смерть актера Ивана Личидова и ДТП с «Газелью»

Актуальные новости Ижевска Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 24 августа, четверг. Отличный день, чтобы немного расслабиться и встретиться с друзьями. А пока вы готовитесь к новому рабочему дню «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших за сутки.

ДТП с «Газелью» произошло в Удмуртии

Авария произошла на Славянском шоссе у дома 1/10а

Водители «Газели» и «Тойоты Марк» получили травмы после ДТП в Ижевске. 37-летний водитель «Тойоты» имел признаки опьянения. Тем не менее он сел за руль. на дороге он обгонял другой транспорт по встречной полосе. В этот момент по ней ехала «Газель» под управлением 26-летнего мужчины. Автомобили столкнулись, обоих водителей увезли в больницу.

Актер из Ижевска Иван Личидов умер в Санкт-Петербурге

Иван Личидов. Фото: /vk.com/csdr_izh

В северной столице скончался Иван Личидов – актер из ижевского Центра современной драматургии и режиссуры (ЦСДР). Театр организовал сбор средств на перевозку тела в Ижевск и далее на родину Ивана – в Сарапул. На это требуется 100 тысяч рублей. Подробности читайте в нашем материале.

Мужчина погиб при пожаре на ул. Красина

В Ижевске сгорел частный дом на ул. Красина. Сигнал о пожаре поступил накануне, 22 августа в 16:00. Площадь пожара составила 76 кв. м. Уничтожены дом, кровля, внутренняя отделка пристроя. Повреждена баня.

Сколько стоит проездной в Ижевске

Проездные в Ижевске действуют для разных групп граждан, и запутаться в их стоимости и порядке получения может каждый. «Комсомолка» узнала сколько сейчас стоят проездные в столице Удмуртии.

18-летний вандал из Удмуртии нанес ущерб скверу Воинской славы в Шаркане

Здесь похозяйничал вандал. Фото: Яндекс.карты

18-летнего жителя Шаркана осудят за вандализм. Обвиняемый был пьян. Состояние куража застало его в сквере Воинской славы. Там он перевернул урну и пнул ее, выбил стекло в окне краеведческого музея. Подробности читайте здесь.

Лицей №41 в Ижевске признали лучшей школой Удмуртии

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-аналитика) определило лучшие школы страны по разным регионам. Он основывается на количестве выпускников, которые смогли поступить в вузы. Первую строчку в рейтинге по региону занял лицей №41, вторую – экономико-математический лицей №29, третью – физико-математический лицей из Глазова.

Повар из Ижевска примет участие в шоу «Адский шеф»

Владислав Папырин. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

27-летний Владислав Папырин из Ижевска примет участие в кулинарном реалити-шоу «Адский шеф» (16+) на телеканале «Пятница!». Владислав работает в сфере общепита уже 11 лет. Его специализация – «новая удмуртская кухня» и виноделие. Подробнее читайте в нашем материале.

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