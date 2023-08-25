Из муравейника — прочь: как молодым родителям Ижевска построить свой дом в ипотеку

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– Все, больше не могу, – со слезами на глазах я из последних сил затаскивала коляску с младшим на пятый этаж и объясняла дочери-шестилетке, почему в нашем доме нет лифта. – Хочу спокойно отпускать ребенка гулять во дворе своего дома! А не вот это всё.
Истерика набирала обороты. Этот зимний день я помню хорошо. Вечером, когда муж пришел с работы, я категорично заявила: или мы, наконец, строим дом, или я уезжаю к маме в деревню! Тогда мы жили в обычной двушке в Индустриальном районе Ижевска и уже несколько лет копили деньги на загородный коттедж. Участок приобрели давно, потихоньку поставили забор, а вот на само строительство средства никак не набирались. И все бы ничего, можно было подождать и подкопить еще, но когда родился младший сын, стало понятно — тянуть дальше нет смысла. Берем ипотеку и гасим часть долга материнским капиталом.
Когда семье становится тесно в квартире, выход — построить свой дом. Фото: Евгения Гусева
Супруг, конечно, был не в восторге от предстоящих расходов и забот. Но я была настойчива — хотелось, чтобы к осени дом был уже построен. Тем более что, помимо накопленной суммы, мы могли закинуть в ипотеку материнский капитал. В 2023 году его размер составил уже 775,6 тыс. рублей при рождении второго ребенка и условии, что за первого семья ничего не получала. Согласитесь, неплохая поддержка! После пандемии сертификат оформляют проактивно — то есть не нужно никуда ходить, вся информация есть на Госуслугах.
– Так маткапитал можно использовать только после трехлетия ребенка, – не унимался муж, которому вся эта стройка стояла поперек горла. Но я к тому времени прочитала уже все «гайды» по теме в журнале Домклик и выяснила, что, по закону, на ипотеку можно направить средства сертификата, не дожидаясь трехлетия ребенка. А вот если бы мы строили не на заемные деньги, то — да, смогли бы использовать капитал только тогда, когда сынок подрастет.
СПРАВКА «КП»
Материнский капитал начали выдавать семьям, в которых родились вторые или последующие дети в 2006-2007 гг. С 2020 года — при рождении первенца. По данным на апрель 2023 года, Соцфонд выдал жителям Удмуртии 154 тыс. сертификатов на маткапитал, перечислил семьям больше 52 млрд рублей. В основном жители региона тратят средства на улучшение жилищных условий (133 тыс. заявлений, по данным СФР на март 2023 года).
Вообще маткапитал в нашей ситуации можно использовать по-разному: можно пустить его на первоначальный взнос по ипотеке на строительство дома. Или погасить этими средствами основной долг — полностью или частично. В зависимости от этого будет меняться механика действий. У нас были еще свои накопления — около 1 млн рублей, поэтому мы решили на старте обойтись этой суммой, а материнский капитал — приберечь и чуть позже пустить на погашение основного долга.
На Домклик сегодня больше 780 объявлений о продаже участков и домов в нашем регионе. Можно выбрать что-то готовое или построить мечту самим. Фото: Домклик
Вообще у Сбера есть несколько вариантов ипотеки, с которой можно построить дом. Самые выгодные условия — у госпрограмм: «Семейная ипотека» — от 5,3%, «Господдержка» — от 7,3%, «IT-ипотека» — от 4,1%. Плюс на сервисе Домклик от Сбера действует целый раздел в помощь будущим коттеджевладельцам — с советами, шпаргалками, проектами домов и даже координатами проверенных подрядчиков.
Мы, что неудивительно, решили оформить «Семейную ипотеку». Кстати, до сентября в Сбере действуют сниженные ставки как по этой программе, так и по «Господдержке». Правда, только на новостройки. Но если дом строить для вас так же тяжко, как для моего мужа (привет, муж!), можно просто купить квартиру побольше.
Конечно, все вокруг нервничали. Я судорожно шерстила онлайн-калькулятор Сбера, супруг искал контору, которая будет строить дом, просчитывал варианты с материалами, ездил на участок, чтобы понять, что и где нам нужно поставить. А дети, считывая атмосферу, играли на нервах. Сколько раз я слышала от старшей: «Мама, когда уже у меня будут свои качели во дворе, своя комната», — не сосчитать.
Заявку на ипотеку подали онлайн через Домклик. Оформить кредит решили в упрощенном порядке, когда банку не нужно дополнительное обеспечение на время стройки — залогом является сама земля. У такого варианта, конечно, есть свои нюансы, например, строить дом должен одобренный банком подрядчик, а деньги выдаются траншами после фотоотчета. Но мы и так хотели все отдать на откуп профессионалам.
Компанию выбирали тщательно, изучая списки аккредитованных в банке организаций, сравнивая отзывы и предложения по ценам. В итоге смета на дом под ключ в 120 квадратов из керамзитоблоков уложилась в 4,5 млн рублей. Предварительное одобрение ипотеки от Сбера пришло быстро. После мы подгрузили необходимые документы в личном кабинете на Домклик. Это проект договора с подрядчиком, документы на участок (включая отчет об оценке), который пошел в залог. А еще — на всякий случай — подали уведомление о начале строительства в администрацию сельского поселения.
Пока рабочие строят наш новый дом, есть время подумать над дизайном и подобрать мебель. Фото: Валерий Звонарев
Дальше — подписали кредитный договор в Сбере, зарегистрировали договор ипотеки в Росреестре через МФЦ и ближе к концу весны начали строиться. Я уже понемногу планирую ремонт — у нас предчистовая отделка, в мечтах расставляю мебель и заказываю — обязательно — плетеное кресло на веранду. После окончания стройки нам нужно будет предоставить акты приемки, зарегистрировать право на дом и залог на него в пользу банка, сделать отчет об оценке построенного дома и оформить полис страхования. Но это уже частности, на которые закрываешь глаза, когда видишь, как вырастают стены твоего будущего дома!
Не думайте, что про него мы забыли. Ведь, надеюсь, все знают, что чем раньше закидываешь досрочные платежи в ипотеку, тем меньше переплата? Поэтому затягивать не стали. Для начала подали заявление на распоряжение средствами материнского капитала. Для этого заказали в личном кабинете Домклик справку об остатке ипотечного займа. И вместе с заявлением отнесли в Социальный фонд России. Если бы мы не строили дом, а, к примеру, купили квартиру, сделать это можно было бы онлайн. Дальше — Соцфонд месяц рассматривал заявление, а потом перевел сумму маткапитала в банк для погашения ипотеки.
Материнский капитал можно потратить как на строительство, так и на покупку дома. Фото: Татьяна Черникова
– Частичное досрочное погашение ипотеки средствами материнского капитала возможно только с уменьшением суммы, но не срока кредита, – напомнили в Сбере.
Итак, сколько же мы теперь будем платить? Изначально платеж на 20 лет за заем в 3,5 млн рублей (миллион, напомню, мы к счастью накопили!) по «Семейной ипотеке» составил 23,7 тыс. рублей, после перечисления маткапитала он снизился примерно до 18 тыс. рублей. Согласитесь, не так много за спокойную жизнь в новом доме на своем собственном участке без соседей, с красивыми видами и утренними рассветами. И никаких адских сборов на улицу — для меня как молодой мамы сейчас это самое главное. А пока строители вовсю трудятся, пойду соберу своих ненаглядных на улицу. Хорошо, что мелкий уже может восседать в прогулочной коляске: ее заносить на пятый этаж все же полегче...
КСТАТИ
Переехать за город мечтаю не я одна, а многие жители Удмуртии. По данным Домклик, наш регион входит в топ-10 по выдаче ипотеки на ИЖС. В Удмуртстат подсчитали, что в январе-мае 2023 года в республике построили 3472 частных дома и всего 30 домов выше 5 этажей возвели компании-застройщики. Причем в основном дома наши люди строят в сельской местности, а не в черте городов.
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