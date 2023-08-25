Из муравейника — прочь: как молодым родителям Ижевска построить свой дом в ипотеку

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– Все, больше не могу, – со слезами на глазах я из последних сил затаскивала коляску с младшим на пятый этаж и объясняла дочери-шестилетке, почему в нашем доме нет лифта. – Хочу спокойно отпускать ребенка гулять во дворе своего дома! А не вот это всё.

Истерика набирала обороты. Этот зимний день я помню хорошо. Вечером, когда муж пришел с работы, я категорично заявила: или мы, наконец, строим дом, или я уезжаю к маме в деревню! Тогда мы жили в обычной двушке в Индустриальном районе Ижевска и уже несколько лет копили деньги на загородный коттедж. Участок приобрели давно, потихоньку поставили забор, а вот на само строительство средства никак не набирались. И все бы ничего, можно было подождать и подкопить еще, но когда родился младший сын, стало понятно — тянуть дальше нет смысла. Берем ипотеку и гасим часть долга материнским капиталом.

Когда семье становится тесно в квартире, выход — построить свой дом. Фото: Евгения Гусева

ГОСУДАРСТВО НАМ В ПОМОЩЬ

Супруг, конечно, был не в восторге от предстоящих расходов и забот. Но я была настойчива — хотелось, чтобы к осени дом был уже построен. Тем более что, помимо накопленной суммы, мы могли закинуть в ипотеку материнский капитал. В 2023 году его размер составил уже 775,6 тыс. рублей при рождении второго ребенка и условии, что за первого семья ничего не получала. Согласитесь, неплохая поддержка! После пандемии сертификат оформляют проактивно — то есть не нужно никуда ходить, вся информация есть на Госуслугах.

– Так маткапитал можно использовать только после трехлетия ребенка, – не унимался муж, которому вся эта стройка стояла поперек горла. Но я к тому времени прочитала уже все «гайды» по теме в журнале Домклик и выяснила, что, по закону, на ипотеку можно направить средства сертификата, не дожидаясь трехлетия ребенка. А вот если бы мы строили не на заемные деньги, то — да, смогли бы использовать капитал только тогда, когда сынок подрастет.

СПРАВКА «КП»

Материнский капитал начали выдавать семьям, в которых родились вторые или последующие дети в 2006-2007 гг. С 2020 года — при рождении первенца. По данным на апрель 2023 года, Соцфонд выдал жителям Удмуртии 154 тыс. сертификатов на маткапитал, перечислил семьям больше 52 млрд рублей. В основном жители региона тратят средства на улучшение жилищных условий (133 тыс. заявлений, по данным СФР на март 2023 года).

ДЕТИ — НАШЕ СПАСЕНИЕ

Вообще маткапитал в нашей ситуации можно использовать по-разному: можно пустить его на первоначальный взнос по ипотеке на строительство дома. Или погасить этими средствами основной долг — полностью или частично. В зависимости от этого будет меняться механика действий. У нас были еще свои накопления — около 1 млн рублей, поэтому мы решили на старте обойтись этой суммой, а материнский капитал — приберечь и чуть позже пустить на погашение основного долга.

На Домклик сегодня больше 780 объявлений о продаже участков и домов в нашем регионе. Можно выбрать что-то готовое или построить мечту самим. Фото: Домклик

Вообще у Сбера есть несколько вариантов ипотеки, с которой можно построить дом. Самые выгодные условия — у госпрограмм: «Семейная ипотека» — от 5,3%, «Господдержка» — от 7,3%, «IT-ипотека» — от 4,1%. Плюс на сервисе Домклик от Сбера действует целый раздел в помощь будущим коттеджевладельцам — с советами, шпаргалками, проектами домов и даже координатами проверенных подрядчиков.

Мы, что неудивительно, решили оформить «Семейную ипотеку». Кстати, до сентября в Сбере действуют сниженные ставки как по этой программе, так и по «Господдержке». Правда, только на новостройки. Но если дом строить для вас так же тяжко, как для моего мужа (привет, муж!), можно просто купить квартиру побольше.

Конечно, все вокруг нервничали. Я судорожно шерстила онлайн-калькулятор Сбера, супруг искал контору, которая будет строить дом, просчитывал варианты с материалами, ездил на участок, чтобы понять, что и где нам нужно поставить. А дети, считывая атмосферу, играли на нервах. Сколько раз я слышала от старшей: «Мама, когда уже у меня будут свои качели во дворе, своя комната», — не сосчитать.

ОНЛАЙН — БЫСТРЕЕ

Заявку на ипотеку подали онлайн через Домклик. Оформить кредит решили в упрощенном порядке, когда банку не нужно дополнительное обеспечение на время стройки — залогом является сама земля. У такого варианта, конечно, есть свои нюансы, например, строить дом должен одобренный банком подрядчик, а деньги выдаются траншами после фотоотчета. Но мы и так хотели все отдать на откуп профессионалам.

Компанию выбирали тщательно, изучая списки аккредитованных в банке организаций, сравнивая отзывы и предложения по ценам. В итоге смета на дом под ключ в 120 квадратов из керамзитоблоков уложилась в 4,5 млн рублей. Предварительное одобрение ипотеки от Сбера пришло быстро. После мы подгрузили необходимые документы в личном кабинете на Домклик. Это проект договора с подрядчиком, документы на участок (включая отчет об оценке), который пошел в залог. А еще — на всякий случай — подали уведомление о начале строительства в администрацию сельского поселения.

Пока рабочие строят наш новый дом, есть время подумать над дизайном и подобрать мебель. Фото: Валерий Звонарев

Дальше — подписали кредитный договор в Сбере, зарегистрировали договор ипотеки в Росреестре через МФЦ и ближе к концу весны начали строиться. Я уже понемногу планирую ремонт — у нас предчистовая отделка, в мечтах расставляю мебель и заказываю — обязательно — плетеное кресло на веранду. После окончания стройки нам нужно будет предоставить акты приемки, зарегистрировать право на дом и залог на него в пользу банка, сделать отчет об оценке построенного дома и оформить полис страхования. Но это уже частности, на которые закрываешь глаза, когда видишь, как вырастают стены твоего будущего дома!

А КАК ЖЕ МАТКАПИТАЛ?

Не думайте, что про него мы забыли. Ведь, надеюсь, все знают, что чем раньше закидываешь досрочные платежи в ипотеку, тем меньше переплата? Поэтому затягивать не стали. Для начала подали заявление на распоряжение средствами материнского капитала. Для этого заказали в личном кабинете Домклик справку об остатке ипотечного займа. И вместе с заявлением отнесли в Социальный фонд России. Если бы мы не строили дом, а, к примеру, купили квартиру, сделать это можно было бы онлайн. Дальше — Соцфонд месяц рассматривал заявление, а потом перевел сумму маткапитала в банк для погашения ипотеки.

Материнский капитал можно потратить как на строительство, так и на покупку дома. Фото: Татьяна Черникова

– Частичное досрочное погашение ипотеки средствами материнского капитала возможно только с уменьшением суммы, но не срока кредита, – напомнили в Сбере.

Итак, сколько же мы теперь будем платить? Изначально платеж на 20 лет за заем в 3,5 млн рублей (миллион, напомню, мы к счастью накопили!) по «Семейной ипотеке» составил 23,7 тыс. рублей, после перечисления маткапитала он снизился примерно до 18 тыс. рублей. Согласитесь, не так много за спокойную жизнь в новом доме на своем собственном участке без соседей, с красивыми видами и утренними рассветами. И никаких адских сборов на улицу — для меня как молодой мамы сейчас это самое главное. А пока строители вовсю трудятся, пойду соберу своих ненаглядных на улицу. Хорошо, что мелкий уже может восседать в прогулочной коляске: ее заносить на пятый этаж все же полегче...

КСТАТИ

Переехать за город мечтаю не я одна, а многие жители Удмуртии. По данным Домклик, наш регион входит в топ-10 по выдаче ипотеки на ИЖС. В Удмуртстат подсчитали, что в январе-мае 2023 года в республике построили 3472 частных дома и всего 30 домов выше 5 этажей возвели компании-застройщики. Причем в основном дома наши люди строят в сельской местности, а не в черте городов.

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