Главные новости Ижевска на утро 25 августа: два финалиста конкурса на пост главы Ижевска и завершение первого этапа строительства Дворца Единоборств

Сегодня в Ижевске будет прохладно Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии днем будет пасмурно. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +14…+16 °С. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Осадков не обещают.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

В финал конкурса на пост главы Ижевска вышли Александр Бадица и Дмитрий Чистяков

Андрей Бадица и Дмитрий Чистяков прошли в финал конкурса на пост главы Ижевска Фото: Архив кп

Врио заместителя главы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков и председатель Общественной палаты столицы Удмуртии, главный редактор журнала «Деловая репутация» Александр Бадица стали финалистами конкурса на должность главы Ижевска.

В следующем этапе конкурса финалисты выступят перед депутатами городской Думы на сессии, которая состоится 5 сентября. После их выступлений парламентарии проведут тайное голосование, чтобы выбрать нового главу Ижевска.

Административные меры могут применить к собственнику заброшенного кафе «Кораблик» в Ижевске

Кафе «Кораблик» находится на набережной ижевского пруда Фото: Анастасия Захарова

На состояние заброшенного здания кафе «Кораблик» на набережной Ижевска обратили внимание в Общероссийской народном фронте. Там считают, что подобное сооружение на набережной опасно, особенно для детей.

В администрации города в ответ на запрос «Комсомолке» пояснили, что собственнику направляли письма о необходимости ограничить доступ в здание.

Первый этап строительства Дворца единоборств в Ижевске подходит к концу

Котлован для строительства спортивного комплекса «Дворец единоборств». Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В Ижевске завершается первый этап строительства Дворца единоборств. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Для строительства будущего спортивного комплекса уже готов котлован, установлены сваи, а строители начали монолитные работы.

В Удмуртии простились с погибшим в зоне СВО рядовым Романом Григорьевым

Рядовой Роман Григорьев. Фото: со страницы Сергея Кирющенкова

24 августа в Киясовском районе Удмуртии прошли похороны рядового Романа Григорьева. Он погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава района Сергей Кирющенков.

Частный дом сгорел в Удмуртии

Пожар произошел в Завьяловском районе Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Частное хозяйство загорелось в Удмуртии из-за неисправности в электропроводке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. По данным ведомства, сообщение о пожаре в деревне Крестовоздвиженское Завьяловского района поступило в дежурную часть около 03.42. Площадь пожара составила 153 кв.м.

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