В Ижевск пришли дожди Фото: Архив КП

Волна похолодания накрыла Удмуртию, и в эти выходные погода продолжит ухудшаться. Ожидаются дожди, возможно, довольно сильные, а на термометре будет не больше +12.. +15°С. Особенно похолодает в воскресенье. А теперь подробнее о погоде на каждый день.

В субботу, 26 августа, в Ижевске будет пасмурно и небольшой дождь. Днем, по данным гидрометцентра России, до +15°С, по данным Яндекс.Погоды, – на 1°С теплее. Ночью от +6°С (по прогнозу гидрометцентра) до +11°С (по прогнозу Яндекса). Дождь с приходом темноты может лишь усилиться. В течение суток северо-западный ветер со скоростью около 3 м/с сменится на западный со скоростью около 2 м/с.

В воскресенье, 27 августа, также будет облачно, вероятен сильный дождь. Дневная температура составит около +10.. +12°С. Ночью ожидается от +6°С до +8°С. Дожди продолжатся, но их интенсивность снизится. Западный ветер со скоростью около 3 м/с к ночи сменит направление на северное и усилится до 4 м/с.

По предварительным прогнозам, дождливая погода сохранится в начале следующей недели, а со вторника начнется потепление.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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