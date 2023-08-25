5 автосалонов, 16 машин, 13 тест-драйвов, более 10 000 гостей – все это автомобильный Фестиваль в парке Кирова

Фото: предоставлено клиентом

На «Народном тест-драйве» были представлены корейские автомобили от автосалона «Столица» GAC GS8, GAC GS8 II ПОКОЛЕНИЕ, FAW BESTUNE T77, автомобили от автосалона «КИТ» GEELY MONJARO, LI XIANG L9, Nissan GTR, автомобили EXEED VX, CHERY Tiggo 8 pro max, CHERY ARRIZO 8, CHERY Tiggo 7 pro max от компании «Интерпартнер», автомобили Hyundai Tucson, Livan X3PRO от компании «Комос-Авто» и легендарный «МОСКВИЧ» в современном исполнении от автосалона «ТрансТехСервис».

Фото: предоставлено клиентом

Для маленьких любителей машин на главной сцене развернулась развлекательная шоу-программа, а на аллее парка – игровые станции: мастер-класс по изготовлению машинок из дерева, рисунки на асфальте с любимыми героями, квест от ГИБДД и гонки на машинках на радиоуправлении.

Фото: предоставлено клиентом

Компания «Интерпартнер» выступила генеральным партнером Фестиваля «Народный тест-драйв». На аллее парка Кирова были представлены и бизнес-седан ! А так же флагман EXEED – премиальный внедорожник EXEED VX.

Фото: предоставлено клиентом

Фото: предоставлено клиентом

Также в рамках фестиваля состоялась презентация настоящего бестселлера бренда – ! Гости фестиваля смогли пройти тест-драйв и оценить полноприводный кроссовер.

Фото: предоставлено клиентом

Компания «Интерпартнер» является официальным дилером брендов CHERY, EXEED на территории Удмуртии с 2020 года и зарекомендовала себя надежным и стабильным дилером.

Благодарим всех участников Фестиваля! До новых встреч!