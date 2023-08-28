Психолог из Ижевска использует свои уникальные методы работы с клиентами

Фото: личный архив Дарьи

Дипломированный психолог-коуч из Ижевска Дарья Коробейникова использует в своей работе уникальный подход к каждому клиенту. Часто во время своей учебы она путешествовала по России, чтобы изучать различные техники, которые помогают ей в работе.

Осуществила мечту стать психологом

По словам Дарьи, психологией она увлекается уже очень давно, с 17 лет. Но под влиянием авторитетных родителей она отучилась на инженера-строителя. Дарья признается: для нее эта профессия – прикрывающая тыл и некая безопасность. Но проработала по профессии она недолго – всего полгода. И какое-то время – на фрилансе.

Позже Дарья счастливо вышла замуж и родила двоих детей. И все же решила осуществить свою давнюю мечту стать психологом. Отучилась в магистратуре, а по выходным путешествовала по России, чтобы учиться уникальным техникам терапии. Техники, кстати, сейчас стоят огромных денег. Дарья выбрала для себя несколько техник. Среди них телесные техники по восстановлению целостности, смесь гештальт-терапии и расстановочных техник.

Фото: личный архив Дарьи

«Эти ноу-хау техники сейчас стоят миллионы, но тогда они только начинали развиваться. Я выбрала для себя несколько уникальных техник терапии, которые эффективно помогают моим клиентам. Я уверена, человек может найти выход из любых жизненных ситуаций и триггерных травматичных историй», – рассказывает Дарья.

Первая клиентка из Сан-Франциско

Сначала клиентами Дарьи были друзья и знакомые. Но первой коммерческой клиенткой стала девушка из Сан-Франциско. Тогда за свою работу психолог получила 50 долларов. Она все еще хранит их в кошельке как символ своего успеха.

Психолог считает, что в психологию ее пригласил мир и сама профессия.

«Я поняла, что живу, появился отклик. Начала масштабно развиваться», – говорит Дарья.

Дарья не просто психолог, а психолог-коуч. От обычного специалиста ее отличает то, что каждого своего клиента она доводит до результата. Психолог-коуч, по словам Дарьи, дает материально прощупать, куда они вместе с клиентом держат путь.

«Главное, чтобы клиент начал проживать свою потрясающую жизнь и испытывать от нее огромное удовольствие», – говорит эксперт.

Психологически здоровых и счастливых людей должно быть больше – в этом миссия Дарьи

Дарья говорит – она не подсаживает своих клиентов на иглу психотерапии, где сессии могут длиться годами. От других ее отличает то, что она делится уникальными техниками. И за два-три месяца психолог способна помочь добиться потрясающих успехов. От их результатов она черпает энергию, а каждая ее сессия бывает очень глубокой.

«Это причастность к чему-то большему, это моя миссия помогать людям, чтобы они становились более зрелыми и уверенными в себе, не озираясь на травмы детства и не утопая в обидах».

Фото: личный архив Дарьи

У Дарьи есть собственные принципы и схемы работы с каждой проблемой. Она вегетарианец и против любого насилия. Дарья говорит – ее трезвость помогает ей в работе. А со своими клиентами психолог всегда идет в детско-родительскую травматику и позицию нынешних возможностей. Это работа проходит в несколько этапов.

«Очень часто люди винят в своих проблемах родителей, окружающих, начальство, но себя – никогда».

Поможет обрести психологическую зрелость

Часто к Дарье обращаются клиенты с просьбой помочь стать более психологически зрелыми, наладить отношения с самими собой и окружающим миром. А еще – прокачать денежное мышление.

Дарья признается, что очень любит работать с молодыми людьми до 25 лет. У них есть то, чего нет во взрослых, – юношеского максимализма. С ними она быстро начинает работу.

«Я показываю им инструменты, что все реально и все возможно. Они начинают это реализовывать, появляются потрясающие результаты».

Семейные пары Дарья почти не консультирует. Но если все же такие клиенты встречаются, то психолог работает с каждым по отдельности.

«Из каждого из них я создаю зрелую личность. И всегда говорю им: будут ли они вместе после терапии или нет, это не моя ответственность. Но то, что каждому будет очень хорошо, это я им гарантирую. Это даст им свободу!»

Фото: личный архив Дарьи

Дарья не просто психолог, но и очень творческий человек. В школьные годы она закончила художественную школу и все еще продолжает писать картины. И практикует это со своими клиентами. Дарья считает – в психологии любое средство может сработать. Начиная от арт-терапии и общения, заканчивая дыхательными практиками.

«Человек может сам рефлексировать и заниматься самостоятельно, чтобы чувствовать себя счастливее».

Дарья уверена, что в каждом человеке должен присутствовать религиозный, духовный, философский момент.

«Человек должен воспользоваться возможностью думать, что в мире есть что-то большее, чем мы, а не жить как животное. Нужно замечать мелочи. Благодаря этому человек делает себя более счастливым. Он понимает, как интересно устроена жизнь. Иначе мир человека превратится в череду постановки целей. Мы рождены для того, чтобы жить и помогать другим. Если некому помогать, то жизнь становится похожей на ад».

Прокачает ваше финансовое мышление

Дарья считает – настоящий психолог тот, который сам реализовался.

«Психолог, который работает за 30 тысяч рублей, не сможет рассказать вам о том, как заработать деньги. Некоторые клиенты, которые хотят прокачать финансовое мышление, боятся держать деньги в руках и не знают, на что их потратить».