Гороскоп на неделю: с 28 августа по 3 сентября Тельцы обретут стабильность в жизни, а Водолеи – удачу в деньгах

Астропрогноз на неделю Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Ваша внутренняя энергия невероятна. С ее помощью вы будете готовы на все. Двигайтесь вперед через любые преграды, только так вы сумеете достигнуть своей мечты. Но будьте осторожны, азарт может затуманить ваш взор. Вы легко можете выгореть, даже не заметив этого.

Телец

Ваша стрессоустойчивость поможет вам выбраться из финансовой ямы, куда вы сами себя загнали. Вы добьетесь стабильности в жизни. Но не забывайте и о личном – семья готова прийти вам на помощь и выслушать вас в трудный момент.

Близнецы

Острота вашего ума не вызывает сомнений, а еще вы умеете располагать к себе людей. Но при этом радует ли вас данный факт? На этой неделе вам придется разобраться в собственных чувствах. Подумайте о том, кем вы являетесь на самом деле.

Рак

Ваши забота и внимание станут краеугольным камнем в общении с близкими. Многим не понятны ваши мотивы. И для них вы являетесь раздражающим элементом. Не обращайте внимания на пустой треп. В вашей жизни присутствует гармония. Боритесь за свою независимость.

Лев

Ваша мощная харизма и уверенность в себе позволяют вам быть звездой, играющей только главные роли. На сцене и за кулисами вы – актер. Но ваша настоящая жизнь всегда рядом. Пришла пора снять маску и заглянуть правде в глаза. Удача улыбается тем, кто готов принять себя.

Дева

Умение анализировать пригодится вам. На этой неделе вы можете столкнуться с тем, что вам не хватает отдыха. Прислушайтесь к себе. Распланируйте свое время так, чтобы вам хватало не только на жизнь, но и на хобби. Это важный фактор вашего благополучия.

Весы

Ваше умение выстраивать дипломатические отношения поможет вам найти тонкую грань между работой и отношениями. Будьте максимально осторожными. Из кризиса есть выход. Но для этого вам самим придется пойти на уступки.

Скорпион

Вас любят, даже если вам это не кажется. Пришла пора отпустить прошлое. Позвольте людям помочь вам. И пусть вам страшно. Мир не такой холодный, как может показаться.

Стрелец

Вы способны видеть то, что другие не видят. Ваша мощная энергия позволит вам добиться успеха в кратчайшие сроки. Но удержаться на гребне его волны будет непросто. Вам придется заняться самодисциплиной, чтобы сохранить позиции.

Козерог

Не всегда победы – это успех. Вы можете столкнуться именно с такой ситуацией. Пробежавшись по головам и заполучив корону, вы ничего внутри себя не измените. Все растворится в пустоте. Если вы хотите чего-то добиться, прислушайтесь не к разуму, а к собственному сердцу.

Водолей

Иногда стоит побыть немного эгоистом. Особенно если это касается прибыльных сделок. Финансовая удача на вашей стороне. Вы можете ни в чем себе не отказывать. Однако прежде чем подписывать какие-либо сделки, внимательно читайте все документы.

Рыбы

Вы сумеете создать крепкие отношения. Но чтобы это произошло, потребуется немало времени и сил. На этой неделе вам удастся узнать нечто новое о своем партнере. Будьте аккуратны и не осуждайте его. Тогда и он сумеет принять ваши недостатки.