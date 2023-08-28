Главные новости Ижевска на утро 28 августа: хлопок газа, погибшие при пожаре и ДТП с «Теслой»

Актуальные новости Ижевска Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 28 августа, понедельник. Пришла пора начать новую рабочую неделю. А пока вы готовитесь к продуктивном дню «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедшие выходные.

Пять человек спасли из горящего дома в Сарапуле

Ребенок пострадавший при пожаре находится в реанимации. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

Утром 25 августа в Сарапуле загорелся деревянный барак. К моменту прибытия огнеборцев деревянный дом был охвачен пламенем. В ловушке на втором этаже оказалось несколько семей. Из огня спасли пять человек. Есть один погибший. Подробности читайте в нашем материале.

Хлопок газа произошел на ул. 40 лет Победы в Ижевске

25 августа в 20:56 произошел хлопок на ул. 40 лет Победы,130. После него в квартире начался пожар. Людей в квартире не было. Из огня спасли домашних животных.

«Тесла» врезалась в электроподстанцию

Водитель и пассажир были не престегнуты. Фото: первый отдел УГИБДД по Удмуртии

Электромобиль «Тесла» под управлением 32-летнего мужчины врезался в здание электроподстанции в Ижевске. Вечером 25 августа около 20:43 водитель автомобиля Tesla, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и въехал в здание. В результате ДТП мужчина и его пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Мужчина погиб при пожаре в Удмуртии ночью 26 августа

При пожаре погиб человек. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

Мужчина 1958 года рождения погиб при пожаре в Удмуртии ночью 26 августа. Возгорание произошло около 22:00 в ночь с 26 на 27 августа в поселке Игра. Общая площадь пожара составила 153 кв. м.

С 28 сентября в Ижевске будет закрыт межквартальный проезд по улице Ворошилова

С 28 августа по 8 сентября включительно между домами № 56 и 64 по улице Ворошилова в Ижевске будет закрыт межквартальный проезд. Ограничение движения связано с капитальным ремонтом теплосетей. Водителей просят планировать маршрут заранее.

Авиарейсы из Ижевска в Иркутск появятся в 2023 году

Авиарейсы по направлению Ижевск – Иркутск появятся в конце декабря 2023 года. Первый рейс планируется 29 декабря, а обратный рейс Иркутск – Ижевск 30 декабря.

Памятник детям войны открыли в Удмуртии

Памятник открыли 26 августа. Фото: vk.com/id38097905

Памятник, детям войны и труженикам тыла, открыли в Воткинске. Мемориал, посвященный памяти людей ковавших Победу, торжественно открыли 26 августа во время празднования Дня города. Подробности читайте здесь.

В Ижевском театре появилось новое оборудование для инклюзивных постановок

В ижевский театр «Молодой человек» поступило 30 комплектов гарнитур для спектаклей с тифлокомментированием.Данные устройства будут использоваться во время постановок для незрячих детей. Сейчас в театре готовятся три таких адаптивных спектакля: «Денискины рассказы», «Фантазеры. Огурцы» и «Игра в театр». Подробности читайте здесь.

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