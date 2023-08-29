Главные новости Ижевска на утро 29 августа: мертвые курицы, 13 мигрантов в одной квартире и авария с угнанной «Митсубиси»

Традиционный утренний обзор. Фото: архив КП в Ижевске

Доброе утро, дорогие ижевчане! Наступило 29 августа, вторник. Рабочая неделя продолжается, а «Комсомолка» напомнит вам об актуальных новостях прошедшего дня.

Мертвых куриц обнаружили в Ленинском районе

Мертвые курицы на ул. Азина в Ижевске. Фото: /vk.com/zlou18

По улице Азина были найдены трупы мертвых куриц в коробках. Очевидцы обратились в необходимые инстанции. Напомним, в Удмуртии с весны 2023 года сохраняется беспокойство из-за птичьего гриппа.

В Удмуртии прогнозируют усиление северного ветра

Существует вероятность, что могут оборваться линии электропередач, упасть деревья и слабые конструкции. По возможности не выходите из дома и берегите себя.

13 мигрантов были незаконно прописаны в квартире на Берша

Мигрантка помогала иностранцам оформить незаконную регистрацию за 1500 рублей. Фото: КОНСТАНТИН ИВШИН

36-летняя уроженка Азербайджана с апреля по август 2023 прописала в квартире, в которой проживала с 3-мя детьми, еще 13 мигрантов. Возбуждено восемь уголовных дел.

Замглаву администрации Можгинского района обвиняют в получении взятки

44-летний замглава администрации Можгинского района получил взятку от субподрядчика, который занимался благоустройством территории у одного из образовательных учреждений. Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Посетители снова смогут увидеть моржа в зоопарке

Моржа снова можно будет увидеть в зоопарке Фото: Архив КП

С 13 июля начался ремонт в зоопарке, из-за чего моржи уходили в отпуск. Но животные возвращаются, чтобы порадовать своих зрителей. А вот морские котики наоборот уйдут отдыхать.

7-летнего мальчик спасли во время пожара в Сарапуле

В Сарапуле загорелась кровля двухэтажного дома, но пожарные вовремя нашли мальчика без сознания и передали в руки врачей. Также помощь была оказана четверым людям.

Угнал Митсубиси и попал в аварию

Угнанная машина. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Клиентка автосервиса отдала свою машину на ремонт, но вместо обещанных 5-и дней авто задержали почти на месяц. Вскоре выяснилось, что сотрудник автосервиса решил прокатиться на автомобиле и несколько раз попал в ДТП. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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