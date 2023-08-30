Главные новости Ижевска на утро 30 августа: вакцинация от гриппа и покушение на убийство таксиста

Сегодня в Ижевске будет без осадков Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии днем будет переменная облачность. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +17…+19 °С. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Осадков не обещают.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

Фура сбила 8 диких кабанов в Удмуртии

Фура сбила кабанов в Удмуртии. Фото: архив редакции

Ночью 25 августа на трассе в Малопургинском районе Удмуртии произошло ДТП с участием кабанов и фуры. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии УР.

Водитель рассказал, что 40 кабанчиков пересекали проезжую часть. Но, к сожалению, не все смогли перейти дорогу.

В Воткинске простились с погибшим на СВО солдатом Егором Курмышевым

Егор Курмышев. Фото: со страницы главы Воткинска Алексея Заметаева

В Воткинске в последний путь проводили рядового стрелка-помощника гранатометчика Егора Курмышева. Он погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава Воткинска Алексей Заметаев. Помощь семье погибшего героя оказывается в полном объеме.

Поставить прививку от гриппа в Удмуртии можно будет с 1 сентября

Вакцинация от гриппа в Ижевске начнется 1 сентября. Фото: архив редакции

В Удмуртии с 1 сентября стартует вакцинация против гриппа. В республику завезли первую партию вакцин от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава УР. Вакцинировать будут взрослых и детей бесплатно.

Жителя Ижевска обвиняют в покушении на убийство 10-летней давности

Мужчина не хотел платить за поездку в такси Фото: Мария Бакланова

34-летнего ижевчанина обвиняют в покушении на убийство таксиста, которое он совершил 10 лет назад. В октябре 2013 года на перекрестке улиц Ленина и Молодежная в Ижевске мужчина поймал такси и попросил водителя отвезти его в район автозавода.

При этом он пообещал заплатить за услугу 26-летнему молодому человеку 100 рублей. Но обещания он не сдержал. Вместо того, чтобы заплатить за поездку пассажир ударил водителя ножом в шею.

В Ижевске привели в порядок памятник военным врачам Удмуртии

Памятник привели в порядок. Фото: Администрация Ижевска

В Ижевске завершилось благоустройство памятника медицинским работникам Удмуртии, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Памятник находится на улице Халтурина. Здесь переложили гранитные плиты на постаменте, восстановили табличку, освежили газоны с цветами и навели порядок на территории.

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