Последние новости Ижевска на утро 31 августа: задержание прокурора по делу Олега Бекмеметьева и возобновление замороженной в 80-е стройки

В Ижевске последний день лета окажется прохладным
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Последний день лета порадует теплой погодой без осадков. А начнем мы его с обзора главных новостей.
Задержание прокурора по делу Олега Бекмеметьева
В деле против экс-главы города Олега Бекмеметьева появился новый фигурант: прокурор Октябрьского района Ижевска.
Столкновение легковушки и автобуса
Пьяный водитель не справился с управлением на ул. Орджоникидзе и врезался в автобус.
Возобновили стройку насосной станции
В Ижевске начали снова строить насосную станцию и коллектор. Сооружения начинаются в поселке Октябрьский, а заканчиваются в микрорайоне Костина мельница. Этот важный для города объект начали строить еще в 80-е, но через несколько лет процесс заморозили.
Загорелся микроавтобус
На ул. Удмуртской загорелся микроавтобус. К счастью, мимо как раз проезжали пожарные.
Падение из окна
В Машиностроителе из окна многоэтажки выпала женщина.
Валидатор в автобусе
Еще на одном маршруте можно оплатить проезд через валидатор. Это автобус №25.
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