Последние новости Ижевска на утро 31 августа: задержание прокурора по делу Олега Бекмеметьева и возобновление замороженной в 80-е стройки

В Ижевске последний день лета окажется прохладным Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Последний день лета порадует теплой погодой без осадков. А начнем мы его с обзора главных новостей.

Задержание прокурора по делу Олега Бекмеметьева

В деле против экс-главы города Олега Бекмеметьева появился новый фигурант: прокурор Октябрьского района Ижевска.

Столкновение легковушки и автобуса

Пьяный водитель не справился с управлением на ул. Орджоникидзе и врезался в автобус.

Возобновили стройку насосной станции

В Ижевске начали снова строить насосную станцию и коллектор. Сооружения начинаются в поселке Октябрьский, а заканчиваются в микрорайоне Костина мельница. Этот важный для города объект начали строить еще в 80-е, но через несколько лет процесс заморозили.

Загорелся микроавтобус

На ул. Удмуртской загорелся микроавтобус. К счастью, мимо как раз проезжали пожарные.

Падение из окна

В Машиностроителе из окна многоэтажки выпала женщина.

Валидатор в автобусе

Еще на одном маршруте можно оплатить проезд через валидатор. Это автобус №25.

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