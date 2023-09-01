Главные новости Ижевска на утро 1 сентября: следствие в отношении лиц, причастных к незаконной рубке леса, и изменения в расписании самолетов

Актуальные новости Ижевска Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 1 сентября, пятница. Вот и наступила осень. Дети и родители собираются в школу на праздничные линейки, а кто-то готовится к обычному рабочему дню. Пока вы заняты повседневными хлопотами, «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях за прошедшие сутки.

Насилие по отношению к жителям и рубка леса: глава СК потребовал доклад по делу о халатности в Кезском районе

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, поручил руководителю управления по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о проверке по делу о халатности должностных лиц в регионе. Дело происходит в Кезском районе Удмуртии. Там, из-за бездействия должностных лиц группа людей незаконно вырубает лес, а также совершает насилие по отношению к местным жителям. Подробности читайте в нашем материале.

«Ижавиа» сообщает об изменении в расписании самолетов

Задержки связаны с ограничениями в работе аэропорта в Домодедово Фото: Мария Бакланова

Изменено время вылета самолетов по направлениям «Ижевск – Москва» и «Ижевск – Калининград». Данные изменения вызваны новыми ограничениями приема и отправления самолетов, которые начали действовать в столичном аэропорту «Домодедово».

Советник главы Удмуртии Ирина Макарычева покидает свой пост

Причиной отставки стал переезд Фото: Диля Ахмадишина

31 августа стало известно, что советник главы Удмуртии Ирина Макарычева покидает свой пост в правительстве республики в связи с переездом. Подробности читайте здесь.

«ИПОПАТ» оштрафовали на 700 тысяч из-за задержек автобусов

За 2023 год АО «ИПОПАТ» был дважды оштрафован за нарушение контракта с муниципалитетом, касающегося пассажирских перевозок. Городские власти сообщили, что с начала года выявлено 10 нарушений, и связаны они с дефицитом автобусов. Подробности читайте в нашем материале.

Несколько частных хозяйств загорелись в Удмуртии 31 августа

Частный дом и три бани сгорело в одн

Площадь пожара составила 99 кв.м. Фото: Мария Бакланова

ом из СНТ Воткинского района Удмуртии в ночь на 31 августа. По данным МЧС, сообщение о пожаре в СНТ «Сосеночка» поступило в дежурную часть около 00:29.

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