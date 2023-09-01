Меньше ошибок – больше продаж!

Фото: предоставлено организатором

Никаких скучных лекций. Никаких бизнес-тренеров. Только реальный опыт лидеров российского рынка, медийных звезд и экспертов продаж, которые поделятся с вами рабочими кейсами в формате TED Talks. CRM И ПРОДАЖИ – это отличная возможность найти новых клиентов и партнеров! Узнайте как увеличить продажи в атмосфере яркого бизнес-шоу и расширьте круг полезных знакомств на CRMday!

Фото: предоставлено организатором

Уже 7 сентября на сцене ДК «Аксион» для вас выступят:

Илья Авербух – основатель продюсерской компании международного уровня и школы зимних видов спорта «Наследие»

Александр Кравцов – создатель бренда «Экспедиция» и основатель форума «100 успешных романтиков»

Мария Сергеева – предприниматель из Ижевска, женщина в мужском бизнесе – управляющий партнер строительной компании «Дело в Доме».

Евгений Колотилов – специалист № 1 по B2B продажам и лауреат международной премии «Congress Awards Russia»

Максим Гаев – основатель AMI-Sales и призер рейтинга ТОП-100 выдающихся предпринимателей Урала и другие спикеры. Список спикеров еще дополняется.

Фото: предоставлено организатором

Фото: предоставлено организатором

Помимо основной программы, будет организован активный нетворкинг в большой экспо-зоне, где появится возможность найти не только новых клиентов, но и партнеров. Так вы сможете подобрать себе комфортного интегратора CRM-системы с самыми выгодными условиями и познакомиться с продвинутыми сервисами телефонии для отделов продаж.

Бизнес-шоу пройдет с 10:00 до 15:00. Регистрация на сайте конференции.

Фото с прошлых мероприятий доступны в группе ВК.

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