Море меда и конные скачки: что будет на фермерском фестивале «Ясная золотая осень»

Фото: envato.com

Министерство сельского хозяйства Удмуртии и газета «ЯСНО!» ждет всех на фестивале-ярмарке «Ясная золотая осень», которая пройдет 9 сентября. Вход на ярмарку свободный и без возрастных ограничений.

С 10:00 до 16:00 на территории Ижевского ипподрома (Ленина, 104) можно закупиться фермерскими овощами, соленьями, саженцами различных культур и рассадой, продегустировать различные сыры и мед. Также есть возможность поесть перепечи, табани и мясо на углях. А после гастрономического изобилия, ну или до него, посмотреть на конные скачки и выступление пони. В качестве приятного бонуса можно выиграть ценные призы.

Фестиваль проводится уже не первый раз. О весенней ярмарке можно прочитать в материале: Розыгрыш призов, много вкусностей и конные бега: как прошла ярмарка «ЯСНО!» на весеннем фестивале в Ижевске.

Чего ожидать?

Основная цель, ради которой стоит приехать на фестиваль, это, конечно же, огромный выбор разнообразной продукции:

мед и продукция из него

различное мясо и птица

молочная продукция

овощи и зелень

чайные сборы со множеством трав

кофе и лимонады

хлеб и другая выпечка

разнообразные сладости

И это только часть ассортимента. Кроме этого, на ярмарке можно приобрести принадлежности для сада, саженцы, плодово-ягодные культуры.

На фестивале в ассортименте будет представлена продукция от фермеров Удмуртии. Фото: министерства сельского хозяйства и продовольствия УР.

После закупок в самый раз будет немного повеселиться. Для этого в программе запланированы выступления веселых пони, конные бега и скачки, номера от наездников. Для детей предусмотрены аниматоры и различные мастер-классы.

Благодарим организаторов фестиваля:

министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

еженедельная газета «ЯСНО!»

государственная заводская конюшня «Удмуртская» с ипподромом

АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Удмуртской Республике»

Партнеры фестиваля:

завод “Радиан” - производитель изделий из пластмассы для дома и сада

компания “Архона” - розничная сеть отделов колбас и мясных деликатесов

компания “Кинпласт” - один из ведущих производителей поликарбоната на российском рынке.

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