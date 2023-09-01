Море меда и конные скачки: что будет на фермерском фестивале «Ясная золотая осень»

Фото: envato.com
Министерство сельского хозяйства Удмуртии и газета «ЯСНО!» ждет всех на фестивале-ярмарке «Ясная золотая осень», которая пройдет 9 сентября. Вход на ярмарку свободный и без возрастных ограничений.
С 10:00 до 16:00 на территории Ижевского ипподрома (Ленина, 104) можно закупиться фермерскими овощами, соленьями, саженцами различных культур и рассадой, продегустировать различные сыры и мед. Также есть возможность поесть перепечи, табани и мясо на углях. А после гастрономического изобилия, ну или до него, посмотреть на конные скачки и выступление пони. В качестве приятного бонуса можно выиграть ценные призы.
Фестиваль проводится уже не первый раз. О весенней ярмарке можно прочитать в материале: Розыгрыш призов, много вкусностей и конные бега: как прошла ярмарка «ЯСНО!» на весеннем фестивале в Ижевске.
Основная цель, ради которой стоит приехать на фестиваль, это, конечно же, огромный выбор разнообразной продукции:
мед и продукция из него
различное мясо и птица
молочная продукция
овощи и зелень
чайные сборы со множеством трав
кофе и лимонады
хлеб и другая выпечка
разнообразные сладости
И это только часть ассортимента. Кроме этого, на ярмарке можно приобрести принадлежности для сада, саженцы, плодово-ягодные культуры.
На фестивале в ассортименте будет представлена продукция от фермеров Удмуртии. Фото: министерства сельского хозяйства и продовольствия УР.
После закупок в самый раз будет немного повеселиться. Для этого в программе запланированы выступления веселых пони, конные бега и скачки, номера от наездников. Для детей предусмотрены аниматоры и различные мастер-классы.
Благодарим организаторов фестиваля:
министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики
государственная заводская конюшня «Удмуртская» с ипподромом
АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Удмуртской Республике»
Партнеры фестиваля:
завод “Радиан” - производитель изделий из пластмассы для дома и сада
компания “Архона” - розничная сеть отделов колбас и мясных деликатесов
компания “Кинпласт” - один из ведущих производителей поликарбоната на российском рынке.
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