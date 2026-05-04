Прогноз погоды на неделю в Ижевске

Погода приготовила для Ижевска неделю контрастов и метеорологических испытаний. Столбик термометра будет скакать от +4 °С до +28 °С. А в дополнение к этому в городе может грянуть первая в этом году гроза.

Подробнее о погоде на каждый день.

В понедельник, 4 мая, по данным сервиса «Погода Mail.ru», днем в Ижевске ожидается до +20 °С, а ночью – до +8 °С. Юго-западный ветер разовьет скорость от 2 до 4 м/с.

Во вторник, 5 мая, днем потеплеет до +24 °С, а ночью температура упадет до +12 °С. Направление ветра останется прежним, его скорость – от 2 до 5 м/с. Вечером и ночью возможен дождь.

В среду, 6 мая, днем прогнозируется до +28 °С, а ночью – до +11 °С. Юго-западный ветер снизит скорость до 1-3 м/с.

В четверг, 7 мая, ожидается первая в этом сезоне гроза. Днем столбик термометра поднимется до +25 °С, а ночью – вновь опустится до +11 °С. Переменный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.

В пятницу, 8 мая, тучи рассеются. Днем синоптики обещают до +20 °С, а ночью – до +4 °С. Скорость северного ветра составит от 1 до 7 м/с.

В субботу, 9 мая, днем прогнозируется до +16 °С, а ночью – до +4 °С. Ветер сменит направление на северо-западное, его скорость – от 2 до 5 м/с. Возможен дождь.

В воскресенье, 10 мая, днем столбик термометра поднимется до +14 °С, а ночью – до +8 °С. Переменный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 6 м/с. Вновь ожидаются осадки.

