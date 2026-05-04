Главные новости Ижевска на утро 4 мая: нападение на трамвай и смертельное ДТП в пригороде

4 мая в Ижевске потеплеет до +18°С, осадков не ожидается. Начинаем новую неделю с краткого дайджеста главных событий выходных.

Смертельное ДТП в пригороде Ижевска

В Завьяловском районе устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе «(Ижевск-Воткинск)-(Ижевск-Аэропорт)». Около 20:00 1 мая на 4 км этой дороги 24-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

Водитель «Фокуса» погиб на месте аварии, второй автомобилист получил травмы и был доставлен в больницу.

«Полковник» из Башкирии обманул мать участника СВО из Удмуртии

В Камбарке суд признал 40-летнего жителя Башкортостана виновным в мошенничестве в крупном размере. В октябре-декабре 2025 года мужчина представился потерпевшей полковником и предложил за деньги помочь с переводом ее сына в воинское подразделение, где служба не связана с риском для жизни. В итоге он похитил 700 тыс. руб.

Нападение на трамвай

В Ижевске возбудили дело по статье «хулиганство» после нападения на трамвай. По данным Следственного комитета, вечером 2 мая на остановке «ул. Халтурина» двое подростков разбили дверь вагона. Водитель, пытаясь вмешаться, получил в лицо газ из баллончика.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

