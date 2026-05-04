Куда сходить в Ижевске с 4 по 8 мая: спектакль «А зори здесь тихие…» и мероприятия в честь Дня Победы в библиотеках

Кадр из спектакля «А зори здесь тихие…». Фото: Государственный Национальный театр Удмуртии

«КП-Ижевск» подготовила программу мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии на этой неделе.

Вторник

Концерт Камского казачьего хора «Пел солдат глотая слезы…» (12+)

Ижевчан приглашают на концерт в честь Дня Победы.

В программе: пронзительные песни военных лет в многоголосном хоровом звучании и сольные номера.

Когда: 5 мая в 18:00

Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158

Вход свободный

Спектакль «Когда-нибудь мы вспомним это...» (12+)

Кадр из спектакля «Когда-нибудь мы вспомним это...». Фото: Государственный русский драматический театр Удмуртии, ул. Максима Горького, 71

Иннокентий Смоктуновский, Юрий Никулин, Элина Быстрицкая, Владимир Этуш, Анатолий Папанов, Нонна Мордюкова, Зиновий Гердт, Михаил Пуговкин – звезды театра и кино. Но это было в их жизни потом. А сначала была война.

Вместе с миллионами своих сверстников они ушли на фронт. Война стала их молодостью. О своей войне они оставили воспоминания.

В спектакле-концерте прозвучат фронтовые истории великих актеров, песни военных лет и те, которые были написаны в память о героях и Подвиге народа.

Когда: 5 мая в 14:00, 6 мая в 14:00 7 мая в 14:00

Где: Государственный русский драматический театр Удмуртии, ул. Максима Горького, 71

Билеты: от 700 рублей

Победная неделя в Национальной библиотеке Удмуртии (6+)

С 5 по 8 мая горожан приглашают на мероприятия в честь Дня Победы.

Программа:

С 5 мая гости смогут увидеть различные книжные выставки о Великой Отечественной войне.

6 мая

– в 11:00 – виртуальное путешествие по городам-героям «Стояли как солдаты героя города» (12+)

– в 11:00 – торжественное открытие выставки «Военное духовенство» (12+)

– в 15:00 – викторина «Защитники земли русской» (12+)

7 мая

– в 15:00 – квиз «Дети – герои Великой Отечественной войны» (12+)

– в 17:00 – творческая встреча с историком, краеведом и публицистом Николаем Кузнецовым (12+)

– в 17:00 – экскурсия по выставке «Военное духовенство» (12+)

8 мая

– в 14:00 – показ фильма «Калашников» (18+) 2020 года с Юрием Борисовым в главной роли

– в 16:30 – мастер-класс Открытка ко Дню Победы (6+)

Более подробную программу можно найти здесь

Когда: с 5 по 8 мая с 11:00

Где: Советская, 11

Вход свободный

Среда

Спектакль «А зори здесь тихие...» (12+)

Великая Отечественная война. Карелия. Старшина Федот Васков и пять молодых девушек-зенитчиц Рита Осянина, Женя Комелькова, Лиза Бричкина, Галя Четвертак и Соня Гурвич противостоят отряду хорошо обученных немецких диверсантов. Им предстоит вступить в неравный бой, но заплатить за это слишком высокую цену…

Эта история основана на реальных событиях. Она проникновенная, трагическая, о силе человеческого духа, героизме и самоотверженности хрупких женщин, которые приблизили час долгожданной Победы.

Когда: 6 мая в 18:00, 8 мая в 14:00

Где: Государственный Национальный театр Удмуртии, ул. Максима Горького, 73

Билеты: от 800 рублей

Четверг

Презентация книги о железнодорожниках в годы войны (12+)

В Национальной библиотеке УР состоится презентация книги Александра Аркадьевича Лапшина «Боевой и трудовой путь паровозного депо станции Агрыз в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Эта книга о подвиге железнодорожников станции Агрыз – о том, как в годы войны они обеспечивали движение поездов, перевозку грузов и работу фронта. В издание вошли уникальные архивные материалы и редкие фотографии военного времени.

На мероприятии автор расскажет о работе над книгой, о судьбах железнодорожников и о том, как по крупицам собирались исторические факты о жизни депо в военные годы.

Александр Аркадьевич Лапшин – железнодорожник в третьем поколении. Многие годы он работал на железной дороге и занимал должность заместителя начальника Горьковской железной дороги по Ижевскому региону.

Когда : 7 мая в 15:00

Где: Советская, 11

Вход свободный

«Победная весна в библиотеке Н. А. Некрасова: возвращение к истокам памяти» (0+)

Ижевчан приглашают в библиотеку на мероприятия, посвященные Великой Победе.

Программа:

– 12:00 – «На привале». Здесь гостей ждут настольные игры;

– 13:00 – показ фильма «Помилование» 2023 года режиссера Айнура Аскарова. После просмотра будет обсуждение картины.

– 18:00 – «Медаль за детство». Николай Митюков презентует книгу и прочитает свои рассказы о войне. Это книга, где детство и война оказываются совсем рядом.

– 18:30 – «РиоРита – радость Победы!». Здесь гостей ждут ретро-танцы и тот самый вальс. Для настроения гостям предлагают прийти на мероприятие в образах 1940-х – платья с погончиками, туфли-лодочки, пилотки, гимнастерки.

– 19:30 – «Была ли та война». Музыкально-литературная композиция от группы «Гр.Ани». Состав: Анна Мерзлякова (вокал, фортепиано) и Анна Гаевская (стихи, вокал).

Когда: 7 мая в 12:00

Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158

Вход свободный

Спектакль «Чайковский. Хрупкость» (12+)

Кадр из спектакля «Чайковский. Хрупкость». Фото: Государственный театр оперы и балета Удмуртии

Петр Чайковский. Его музыка знакома каждому, а внушительный список книг, рецензий, статей и фильмов о композиторе продолжает и продолжает пополняться.

Литературную основу спектакля «Чайковский. Хрупкость» составили мысли и переживания композитора из его писем.

Когда: 7 мая в 16:00

Где: Государственный театр оперы и балета Удмуртии, ул. Пушкинская, 221

Билеты: от 600 рублей

Пятница

Выставка «След во времени» (0+)

Горожан приглашают на персональную выставку Валерия Мухачева – художника, поэта и публициста.

В экспозицию вошли около пятидесяти живописных произведений из собрания семьи художника. Большая часть из них представлена широкому зрителю впервые. Это не ретроспектива в академическом смысле, скорее исповедь.

Перед гостями будет представлена целая эпоха, увиденная его глазами. Множество пейзажей – от городских зарисовок до бескрайних просторов, которые он так любил, портреты и камерные натюрморты.

Когда: выставка работает до 7 июня 2026 года со среды по воскресенье с 12:00 до 20:00

Где: Оранжерея искусств, ул. Кирова, 8Г

Стоимость билетов: от 250 рублей

Что посмотреть в кино?

Фильм «Шурале» (18+)

Кадр из фильма «Шурале». Фото: скриншот из трейлера к фильму

Айша готовится к свадьбе, но неожиданно узнает, что ее брат Тимур пропал. В поисках брата девушка возвращается в родную деревню, где сталкивается не только с собственным прошлым, но и с другими тайнами.

В этой картине снялся актер из Ижевска Сергей Гилев. Он сыграл Савелия – прораба лесорубов.

Страна: Россия

Актеры: Алина Насибуллина («Коммерсант», 18+), Максим Матвеев («Триггер», 18+), Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте», 18+), Сергей Гилев («Хирург», 18+)

Мультфильм «Несси. Чудище из Лохх-Несс (6+)

Кадр из мультфильма «Несси. Чудище из Лохх-Несс». Фото: скриншот из трейлера к фильму

Несси – юный морской змей, который живет на тайном острове посреди океана. Он не умеет плавать, но это не помешало ему отправиться в путешествие на другой конец света в момент, когда острову грозит опасность.

Страна: Норвегия, Бельгия, Германия

Год: 2025

Жанр: мультфильм, семейный

Фильм «Полутон» (18+)

Кадр из фильма «Полутон». Фото: скриншот из трейлера к фильму

Ведущим популярного подкаста о паранормальных явлениях Эви и Джастину начинают приходить загадочные аудиозаписи от неизвестного отправителя. Теперь им предстоит разобраться, что это за послания и от кого они.

Страна: Канада

Актеры: Нина Кири («Рассказ служанки», 18+), Адам Ди Марко («Белый лотос», 18+)

Год: 2025

Жанр: триллер, ужасы, фантастика

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Муравьи атакуют грядки: как спасти урожай в Ижевске без химии

Подъезд разваливается, а УК молчит: как добиться ремонта в Ижевске

Адвоката задержали по обвинению в хранении наркотиков в Ижевске