Главные новости Ижевска на утро 7 мая: нехватка вакцин и дело о краже деталей для «Калашникова»

Мы предлагаем начать этот четверг с краткого дайджеста главных событий последних суток.

Дефицит вакцин

Жители Удмуртии сообщили о нехватке вакцины от клещевого энцефалита в медучреждениях. В региональном Минздраве на запрос «КП-Ижевск» подтвердили проблему и связали ее с отсутствием препарата у поставщиков.

Аукцион на закупку вакцины для иммунизации детей от 1 года до 17 лет уже состоялся, препарат приобретен полностью. Вакцинация взрослых проводится на платной основе, и медорганизации закупают вакцину самостоятельно.

Дело о краже деталей для «Калашникова»

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 37,7 млн рублей при поставках поддельных деталей для «Калашникова» в рамках выполнения гособоронзаказа.

Объем собранных доказательств превышает 40 томов. В числе пяти обвиняемых – технический директор подрядной организации «Интертехника» и гендиректор компании «Ивановские ковши» Алексей Морохов. В деле также фигурируют соучредитель «Интертехники» Алексей Леденев и бывший руководитель этой же фирмы Юрий Чернышев, который занимал кресло главы более полугода и подписал первый контракт с оружейным концерном.

Убил отчима и пытался инсценировать несчастный случай

39-летний житель Увы обвиняется в убийстве отчима. 20 марта 2026 года мужчины выполняли работы на принадлежащем обвиняемому фермерском хозяйстве. Во время разговора они поссорились, и обвиняемый несколько раз ударил отчима по жизненно важным органам. От полученных повреждений потерпевший умер.

После этого обвиняемый погрузил труп в свой автомобиль, привез к дому погибшего и сбросил в погреб, инсценируя несчастный случай. Через сутки он пришел в полицию и заявил об исчезновении отчима.

