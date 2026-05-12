Куда сходить в Ижевске с 12 по 15 мая: лекция об уходе за комнатными растениями и фильм «Дьявол носит Прада 2»

Кадр из спектакля «Турандот». Фото: Государственный русский драматический театр Удмуртии

«КП-Ижевск» подготовила программу мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии на этой короткой рабочей неделе.

Вторник

Лекция «Пушкин. Невыученные уроки» (16+)

Ижевчан приглашают на лекцию кандидата филологических наук Виктора Чулкова о том, какие открытия Пушкина до сих пор остаются непрочитанными и не до конца усвоенными – не только в литературе, но и в обществе.

Обсуждение будет строиться на произведениях классика – «Капитанская дочка, «Дубровский», «Борис Годунов» и «Медный всадник».

Когда: 12 мая в 19:00

Где: Национальная библиотека УР, ул. Советская, 11

Вход свободный

Среда

Творческую встречу с поэтом Еленой Ивченко (12+)

Горожан приглашают на встречу с поэтом и журналистом из Сочи Еленой Ивченко.

Елена Ивченко автор таких произведений как: «И будут бить святые родники», «Земли удмуртской лучшие сыны», «Лешкины дубы», «Ходики» и других.

Герои ее книг – живые люди, те, кто ушел и кого нельзя забыть, участники СВО, их истории и письма.

Елена расскажет, как создавались книги, поделится новыми изданиями, а еще гостей будет ждать музыкальный сюрприз и книжная выставка «Герои Удмуртии навеки с нами».

Когда: 13 мая в 16:30

Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158

Вход свободный

Международный день музеев в библиотеке им. И. А. Наговицына (0+)

Сотрудники Музея Ижевска познакомят гостей библиотеки с выставками и коллекциями.

Все желающие смогут рассказать о своих любимых художественных музеях и шедеврах, которые удалось увидеть.

Здесь выступят люди, которые побывали в Лувре, Дрезденской галерее и Галерее УФФИЦИ.

Также гостей ждут игры: «МЕМО: Шедевры русской и зарубежной живописи» и игра «Нарисуй».

А ещё можно принести с собой картины, нарисованные своими руками.

Когда: 13 мая в 17:00

Где: библиотека им. И. А. Наговицына ул. 9 Января, 181

Вход свободный

Выставка «Клады: истории и тайны» (0+)

Эта экспозиция не только о материальной ценности предметов, но и о личных драмах их владельцев.

Среди экспонатов:

– древние сокровища, сокрытые владельцами более тысячи лет назад;

– клад сасанидских и куфических монет и вещей VII века найденный у деревни Лесагурт в Дебесском районе;

– уникальный клад ювелира VII века из деревни Кузебаево в Алнашском районе;

– монетно-вещевые клады конца XIX – начала ХХ веков, спрятанные владельцами.

Выставка работает до 8 ноября со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, четверг с 13:00 до 21:00

Где: Национальный музей Удмуртии, ул. Коммунаров, 287

Стоимость: от 200 рублей

Спектакль «Турандот» (16+)

Жестокая и гордая принцесса Турандот не хочет выходить замуж и подчиняться мужу.

Потенциальным кандидатам на ее руку и сердце она загадывает три загадки. Всех, кто не сможет их разгадать ждет казнь. Но однажды нашелся мужчина, который справился с ее загадками…

Но принцесса не готова так быстро сдаться и выйти за него замуж. Что же будет дальше?

Когда: 13 мая в 18:30

Где Государственный русский драматический театр, ул. Максима Горького, 71

Билеты: от 1100 рублей

Четверг

Мастер-класс «Зеленый друг: гид по комнатному цветоводству для начинающих» (12+)

Как не загубить свой первый цветок? Что нужно комнатным растениям?

Сотрудник Удмуртского ботанического сада расскажет:

– как подобрать растения под разные условия квартиры;

– какие инструменты нужны начинающему цветоводу;

– как приготовить универсальный грунт для домашних растений;

– какие есть подкормки и удобрения;

– какие ошибки совершают цветоводы во время ухода за растениями;

— зачем людям нужны растения в доме.

В конце встречи можно будет задать свои вопросы.

Когда: 14 мая в 11:00

Где: Национальная библиотека УР, Советская, 11

Вход свободный, по записи

Лекция о благословении (16+)

Часто люди слышат слово «благословение», но редко задумываются о том, что именно оно значит.

На мероприятии поговорят о том:

– что такое благословение «вчера» и «сегодня»: как менялось его значение;

– что является формой материнского благословения и что такое самоблагословение;

– где символы благословения прячутся в сказках и как они работают;

– что такое обережный напев;

Встречу проведет член Международного союза сказкотерапевтов Мария Степаненкова.

Когда:14 мая в 16:00

Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158

Вход свободный

Пятница

Выставка по произведению «Дом, в котором...» (16+)

Ижевчан приглашают на выставку художницы Светланы Стрелковой о произведению Мариам Петросян «Дом, в котором...»

Гостей ждет визуальное погружение в сложный, хрупкий, мистический мир романа.

Через свои работы художница передала ту самую книжную атмосферу: переплетение реальности и изнанки, детской жестокости и бесконечной преданности.

Когда: выставка работает до 17 июня с понедельника по пятницу с 8:15 до 18:00

Где: Учебно-научная библиотека им. В. А. Журавлева, ул. Ломоносова 9а

Вход свободный

Что посмотреть в кино?

Фильм «Дьявол носит Прада 2» (16+)

Кадр из фильма «Дьявол носит Прада 2» с Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи. Фото: скриншот из трейлера

Редактор модного журнала Миранда Пристли вступает в борьбу за рекламные контракты со своей бывшей помощницей Эмили Чарлтон, которая на данный момент является руководительницей конкурирующего издания.

Пока печатные СМИ переживают кризис, Миранда готовится уйти на пенсию.

Этот фильм – продолжение «Дьявол носит прада» (18+) 2006 года.

Страна: США

Актеры: Мэрил Стрип («Не смотрите наверх», 18+), Энн Хэтэуэй («Один день», 18+), Эмили Блант («Тихое место», 18+), Стэнли Туччи («Голодные игры», 18+), Симон Эшли («Бриджертоны», 18+)

Год: 2026

Жанр: драма, комедия

Фильм «Хокум» (18+)

Кадр из фильма «Хокум» с Адамом Скоттом. Фото: скриншот из трейлера

Писатель ужасов Ом Бауман приезжает в глухую ирландскую деревню, чтобы развеять прах своих родителей. Он останавливается в гостинице, где по слухам живет ведьма.

С наступлением ночи Ом сталкивается с необъяснимыми явлениями и мрачными тайнами прошлого…

Страна: Ирландия, ОАЭ, США

Актеры: Адам Скотт («Разделение», 18+), Питер Кунан («Острые козырьки»,18+), Дэвид Уилмот («Корона», 18+), Флоренс Ордеш («Основание», 18+)

Год: 2026

Жанр: ужасы

Мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» (6+)

Кадр из мультфильма «Лео и Тиг. Дорога на Байкал». Фото: скриншот из трейлера

Лео и Тиг отправляются в путешествие на озеро Байкал, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи.

В пути они встречают новых друзей, а также злого вождя табуна коней Тенгри-Хана, который мечтает захватить нерпу…

Смогут ли герои остановить злодея и вернуть Луфи домой?

Страна: Россия

Год: 2026

Жанр: мультфильм

