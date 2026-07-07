«Распорядиться влиянием правильно»: медиаменеджер Анастасия Власова из Ижевска - о доверии людей и новых вызовах

Анастасия Власова с заслуженной наградой. Фото: Медиа-Менеджер России

В начале июля директор ижевского холдинга Centre digital & media Анастасия Власова стала лауреатом национальной премии «Медиа-Менеджер России – 2026» в специальной номинации «За вклад в достижение национальных целей и социальную ответственность». Федеральные эксперты отметили проекты, которые команда компании уже много лет реализует в Удмуртии, объединяя жителей, бизнес, общественные организации и органы власти вокруг благотворительных, патриотических и городских инициатив.

О том, за какие проекты медиахолдинг получил одну из главных профессиональных наград страны, мы подробно рассказывали в этом материале.

Во время защиты проекта в Москве Анастасия Власова произнесла фразу, которая во многом отражает философию работы компании: «Мы строили медиахолдинг, а построили инструмент доверия». Что сегодня означает эта мысль, как меняется медиарынок, почему региональные СМИ становятся участниками развития территорий и какие качества необходимы современному медиаменеджеру — об этом она рассказала в интервью «КП-Ижевск».

– Какие самые знаковые события произошли на медиарынке за последний год?

– Я бы сказала, что рынок окончательно перестал быть рынком отдельных каналов. Уже недостаточно сказать клиенту: вот вам сайт, радио, соцсети или ролик. Бизнесу нужен результат, обществу – доверие, а аудитории – честный и быстрый ответ на ее запрос. Поэтому медиакомпании, которые останутся только «площадками», будут терять устойчивость. Выиграют те, кто умеет соединять данные, контент, технологии, экспертизу и человеческий смысл.

Для нас это не теория. Мы несколько лет назад сознательно ушли от названия «медиагруппа» и стали холдингом «Centre digital & media». Это была смена управленческой модели. Сегодня CDM – это сайты, радио, digital, PR и GR, маркетинг, видео, проектное бюро, образовательные форматы, бизнес-премии и социальные инициативы. Медиа больше не про площадки. Медиа – про доверие, скорость и способность собрать людей вокруг смысла.

– Какие цели и задачи стоят перед вами как CEO?

– Моя задача – держать компанию в состоянии развития, а не в состоянии обороны. Рынок турбулентный: кадровый дефицит, рост технологий, ИИ, изменение поведения аудитории, давление на классические медиа. Но я не воспринимаю это как повод жаловаться. Это новая реальность, и в ней нужно быстрее учиться, точнее считать и смелее перестраивать процессы.

Мы развиваем сервисные направления, усиливаем Агентство бизнес-решений и Проектное бюро, строим систему «единого окна» для крупных заказчиков, внедряем продуктовый подход и data-driven решения. Для меня важно, чтобы решения принимались не потому, что кому-то «привиделось», а потому что мы видим данные, понимаем аудиторию и можем объяснить клиенту, зачем ему именно это действие.

– Что удалось реализовать за время вашего руководства в последние годы?

– Самое важное – мы доказали, что региональный медиахолдинг может быть конкурентоспособным не только в регионе. В 2024 году доходы компании выросли примерно на 20%, сайты CDM привлекли на 30% больше уникальных пользователей, наш флагманский сайт izhlife.ru увеличил внешнюю монетизацию на 500%. Мы создали пул местных пабликов – 20 ресурсов с аудиторией более 1 млн пользователей. Радиопортфель усилился еще двумя станциями.

При этом мы не просто наращивали охваты. Мы укрепляли управленческую систему. CDM вошел в TOP-200 лучших работодателей России hh.ru, а внутри компании около 90% руководителей выросли из линейных специалистов. Для меня это очень важный показатель, потому что сильная медиакомпания начинается не с красивой презентации, а с людей, которые понимают, зачем они приходят на работу.

– В чем секрет успеха ваших проектов?

– В честном ответе на вопрос «чтобы что». Мы управляем не картинками, а смыслами. Если клиент приходит за баннером, мы сначала разбираемся, какую боль аудитории он должен снять. Если клиент готов к такому подходу – для нас это победа. Если город приходит за стратегией, мы помогаем услышать жителей. Если делаем социальный проект, то считаем не только охват, но и реальную помощь.

Анастасия Власова. Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Цифры – это язык, на котором бизнес и медиа перестают спорить о вкусах. Поэтому в CDM много внимания уделяется исследованию аудитории, обратной связи, гипотезам, аналитике и автоматизации процессов. Но при этом нельзя забывать, что за каждой цифрой стоит человек. Хороший медиаменеджер должен одинаково уважать и данные, и эмоцию.

– Какие достижения особенно важны лично для вас?

– Я горжусь проектами, которые меняют не только показатели компании, но и среду вокруг нас. Бизнес-премия «Твердые знаки» стала инфраструктурой признания предпринимателей Удмуртии: с 2021 года в ней участвовали более 270 проектов, более 60 получили награды, в 2026 году в финал вышли 50 проектов. На Дне предпринимателя в этом году мы курировали площадку «Маркетинг» и делились с предпринимателями тем, что умеем сами: управлением смыслами, личным брендом, каналами привлечения, видео, контентом, нейросетями.

Отдельная гордость – проекты, связанные с регионом и людьми. Ролик Удмуртии для выставки «Россия» на ВДНХ, «Песни нашей Победы», «Ижевск 2036», «Мы вместе», марафоны добра, «Ёлка для каждого», поддержка Шахматной федерации Удмуртии. Это разные проекты, но у них один общий корень: медиа могут быть инструментом действия. Не только рассказать, но и собрать, поддержать, объяснить, включить человека в общее дело.

– Как будет развиваться медиарынок?

– Мы стоим на пороге очень серьезных изменений, связанных с ИИ. Но я не верю в сценарий, где технологии просто заменяют людей. Победят те, кто сможет быстро интегрировать преимущества естественного и искусственного интеллекта. ИИ ускорит рутину, аналитику, производство, но смысл, доверие, ответственность и интонацию по-прежнему задает человек.

Главный вызов для медиа – не потерять человеческий голос в технологической гонке. Можно автоматизировать процесс, но нельзя автоматизировать доверие. Его нужно зарабатывать каждый день: точностью, честностью, пользой и способностью быть рядом с аудиторией в момент, когда это действительно важно.

– Что нужно, чтобы стать успешным медиаменеджером?

– Нужно научиться жить в постоянных изменениях и не ждать идеальных условий. Глаза боятся – руки делают. Важно быть одновременно стратегом и практиком: видеть горизонт, но не терять контакт с реальностью. Уметь слушать команду, клиента, аудиторию, город. Не спорить с рынком, а понимать его сигналы.

И еще – не бояться региональности. Региональность – не ограничение, а точность фокуса. Если ты полезен своему региону, тебя начинают слышать далеко за его пределами. Для меня успешный медиаменеджер сегодня – это человек, который умеет превращать доверие в действие, смыслы – в проекты, а команду – в силу, на которую можно опереться.