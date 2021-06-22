Утро в Ижевске: отмененный YLEТАЙ, убившая спящего сына мать и ничем не удивившая футбольная сборная

Агама Смальта верно предсказала исход футбольного матча между Россией и Данией Фото: Анастасия Михайлова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 22 июня, вторник. Синоптики обещают жару – днем до +33°С, без осадков

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Рок-фестиваль «Улетай» - знаковое событие, которого в этом году, похоже, не случится. Что, почему и как – читайте здесь.

АГАМА СМАЛЬТА БЫЛА ПРАВА

Агама Смальта верно предсказала исход футбольного матча между Россией и Данией Фото: Анастасия Михайлова

Согласитесь, многим знакомая ситуация – невеселое утро после решающего матча крупного турнира нашей футбольной сборной. Наверное, все уже знают результат вчерашнего матча между Россией и Данией на Евро-2021. А ведь ящерица Смальта предупреждала…

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