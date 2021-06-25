Как правильно выбрать межкомнатную дверь?

Фото: Pixabay

Собираетесь делать ремонт или уже в процессе? Один из важных этапов – выбрать правильную межкомнатную дверь. Именно она создает общее впечатление от интерьера, помогает разделить пространство, повышает уровень комфорта жилья. Как выбрать дверь так, чтобы она радовала вас и эстетически, и функционально? Разбиралась «Комсомолка».

Что учесть при выборе межкомнатной двери

Надо понять – будут ли на дверь воздействовать влага и термические перепады. Исходя из этого принимайте решение – будет она из цельной древесины или из отдельных деталей.

Механизмов открывания много: Compack (Компак), купе, книжка, Magic (Мэджик), Поворотная, INVISIBLE (Инвизибл), IZYDA (Изида), INVISIBLE REVERSE (Инвизибл Реверс), MAGIC UNIQ (Мэджик Юник), DIVA AIR (Дива Эйр), INFINITY (Инфинити). Решите – как она будет открываться.

Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Практично или красиво? Этот момент тоже стоит учесть. «Глухую» дверь стоит выбрать в случае, если вам важна защита и создание максимально закрытого пространства. Если же такие цели не стоят, и хочется использовать дверь как элемент дополнительного декора, присмотритесь к моделям, где есть вставки из стекла.

Стоимость двери зависит и от деталей: дверных ручек, петель и прочих элементов фурнитуры. Их выбор позволяет удовлетворить самых взыскательных эстетов.

Фото: Pixabay

Правильные замеры позволят быстрее получить дверь мечты. Поэтому стоит внимательно это делать по нескольким точкам, чтобы все вставало без зазоров.

Где выбрать дверь?

В Ижевске 1 мая открылось место, где действительно большой выбор межкомнатных дверей и алюминиевых перегородок высшего качества. Премиальный магазин дверного бренда PROFILDOORS (Профильдорс) в ТЦ «Флагман Дисконт» радует своими коллекциями.

Компания PROFILDOORS уже 19 лет на рынке

В удобном и просторном молле представлены премиальные двери эксклюзивной серии ALUMINUM от фабрики PROFILDOORS. Это инновационное направление фабрики по производству алюминиевых межкомнатных и входных дверей премиум-класса, а так же раздвижных перегородок. Именно эта коллекция дверей воплотили в себе высокии уровень надежности, экологичность, эстетичность, долговечность и стильныи дизаи н. Именно их представила фабрика PROFILDOORS на последней крупной российской выставке строительных и отделочных материалов в Москве «MosBuild 2021» (МосБилд).

Хочу заострить внимание горожан на том, что у фабрики PROFILDOORS есть своя скидочная система. Максимальная скидка составляет 3%. Такова политика фабрики. Если в каких-то магазинах вам предлагают скидку больше, то стоит задуматься, не мошенники ли перед вами. Приобретайте двери этой фабрики только в фирменных отделах.

Наталья Матвеева, руководитель магазина PROFILDOORS в Ижевске.

Остались вопросы? Проконсультироваться или заказать качественные двери можно по адресу: ул. Удмуртская 255В в ТЦ «Флагман Дисконт», выставка «PROFILDOORS ALUMINUM»* (Профильдорс Алюминиум) (1 этаж).

Режим работы:

пн-пт 9:00-20:00

сб 10:00-20:00

вс 10:00-19:00.

Контакты: +7 (3412) 33 00 33, profildoors18@gmail.com

СПРАВКА

Фабрика ProfilDoors (Профильдорc) образована в 2002 г. и была ориентирована на изготовление комплектующих для дверных фабрик. В 2004 году начался серийный запуск производства межкомнатных дверей.

На сегодняшний день ProfilDoors является одним из крупнейших производителей межкомнатных дверей. Наряду со стандартными технологическими процессами по изготовлению выпускаемой продукции, ключевое значение уделяется собственным разработкам.

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