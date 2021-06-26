Итоги недели в Ижевске: убийство 13-летнего подростка, перенос фестиваля «Улетай» и нехватка вакцины

Эта неделя запомнилась жарой Фото: Архив КП

Итак, еще одна неделя позади. Если вы переживаете, что упустили важные новости, то мы собрали для вас самое главное в одной подборке:

— Цитата: глава Ижевска о жаре и работе кондиционеров в новых трамваях

— Купаться не рекомендуют в 20 водоемах Удмуртии

— Масочные рейды возобновились в Удмуртии

— Загруженность и детские сады: почему на ул. Софьи Ковалевской в Ижевске вводят «односторонку»

— В необорудованном для купания пруду утонули братья 11 и 14 лет

— За месяц госдолг Удмуртии не изменился и составляет более 63 млрд рублей

— В Ижевске ищут насильника с Гомером Симпсоном на футболке

— Сквер на перекрестке Ленина — 40 лет Победы будут благоустраивать

Перейдем к подробным новостям:

ФЕСТИВАЛЬ «УЛЕТАЙ» ОТМЕНИЛИ В УДМУРТИИ ИЗ-ЗА УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ

Фестиваль перенесли из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки Фото: Амир Закиров

В начале недели жителей региона взбудоражило сообщение об отмене фестиваля «Улетай». Многие уже собирались провести выходные на природе под музыку любимых артистов. Но позже появились приятные новости: мероприятие переносят на август (Подробности).

ОБА РОДИТЕЛЯ ПЕРЕЖИВАЛИ ЗА СЫНА: ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ УБИЙСТВЕ 13-ЛЕТНЕГО ПОДРОСТКА ИЗ УДМУРТИИ, В СМЕРТИ КОТОРОГО ОБВИНЯЮТ МАТЬ

Никто не мог и подумать, что мать в этой семье могла убить мальчика. Фото: Pixabay

Страшная трагедия потрясла Сарапул. В городе погиб 13-летний мальчик. В его смерти подозревают мать: она состояла на учете в лечебном учреждении. По предварительной версии, она несколько раз ударила ножом спящего сына, а потом сама вызвала полицию (Подробности).

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА В ИЖЕВСКЕ ПРИСОТАНОВЛЕНА ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ПРЕПАРАТОВ

26 и 27 июня желающие не могут поставить прививку от коронавируса. Власти объясняют: вакцинироваться желает столько людей, что препаратов просто не хватает (Подробности).

В ИЖЕВСКЕ МОШЕННИКИ ПРОСЯТ ДО 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА МЕСТО В ДЕТСКОМ САДУ

Родителям предлагают купить место в детском саду за 20 тысяч Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Многие родители думают о переводе ребенка в другой детский сад. И именно на них сейчас решили наживаться мошенники. Как не попасться на их удочку — в нашем материале (Подробности).

ИЗБИЛИ И ЛИШИЛИ ГЛАЗА: ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКИ ИЗДЕВАЛИСЬ НАД БЕЗДОМНОЙ СОБАКОЙ В ИЖЕВСКЕ

Из глаза у собаки извлекли маленькую пулю Фото: Анастасия Тарасова, vk.com/iggs18

Человеческая жестокость порой не знает границ. Особенно страшно, когда над слабыми издеваются дети. В поселке Машиностроителей, например, девочки-подростки лишили глаза собаку (Подробности).