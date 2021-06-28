Где в Ижевске можно получить консультацию врача-кинезиолога и кому она требуется

Фото: «МРТ-экспресс»

Кинезиология – одно из относительно новых направлений клинической медицины, показавшее свою эффективность, но пока не получившее широкой известности. Подробнее о применении уникального метода «Комсомолка» узнала у специалиста ижевской клиники «МРТ-экспресс» на Труда, 1, Александра Беляева, невролога, мануального терапевта и кинезиолога.

Организм нужно рассматривать как единое целое

Название «кинезиология» происходит от греческого слова «кинезис», что означает «движение». Это по большей части диагностическое направление функциональной медицины, использующее множество разнообразных методик, в том числе мануальные и медикаментозные.

«В общем смысле кинезиология – это наука о движении, а в узком – медицинская или, как еще ее называют, прикладная кинезиология – это целостный подход к состоянию организма человека, основанный на взаимосвязях между различными органами и системами человеческого тела, а также взаимосвязи человека с окружающим миром. Кинезиология рассматривает организм как единое целое в структурном, биохимическом, невральном и эмоциональном отношении», – объясняет Александр Беляев.

Прикладную кинезиологию можно сочетать с методами классической медицины

В отличие от аппаратных методик, которые в первую очередь нацелены на диагностирование структурных проблем, кинезиология оценивает нарушение функции органов. К примеру, признаки язвенной болезни желудка или дегенеративные нарушения позвоночника может показать МРТ, но бывают случаи, когда симптомы есть, а результаты исследований явных причин не выявляют. Именно тогда как дополнение применяется более «тонкий» кинезиологический метод. И это как раз такой случай, когда для диагностики можно применить все возможности клиники «МРТ-экспресс» на Труда.

Часть тестов выполняется в положении стоя или сидя. Фото: «МРТ-экспресс»

Мышцы расскажут о многом

Главным инструментом кинезиологии является мануальный мышечный тест. Он основан на так называемом рефлексе растяжения – способности мышц давать ответную реакцию на какое-либо механическое или химическое воздействие (провокацию). Врач просит пациента сопротивляться этому воздействию, сокращая мышцы. По уровню их тонуса специалист оценивает реакцию центральной нервной системы.

«Это ведет к более точному пониманию врача, как тело пациента себя чувствует сейчас и как будет себя вести при той или иной нагрузке. В результате врач может выбрать лекарство или мануальную методику, которые будут актуальны в конкретной ситуации для конкретного человека в текущем моменте», – говорит эксперт.

Часто при проведении мышечного мануального теста в качестве мышц-индикаторов используются крупные мышцы ног. Фото: «МРТ-экспресс»

Кстати, кинезиологический мышечный мануальный тест применяется не только в медицине, но и в психологии, а также в спорте. Чаще всего в качестве индикаторов используются крупные мышцы конечностей.

Строгих возрастных ограничений для проведения такого теста нет, но более эффективной будет работа с пациентами старше шести лет – дети в этом возрасте уже могут четко выполнять просьбы врача, а главное – могут более точно описать свои ощущения, чем малыши.

Болит голова – лечить нужно стопы?

При работе с пациентами Александр Беляев основывается на неврологии и применяет кинезиологический подход.

«Между мышцами и органами существует гораздо больше связей, чем люди привыкли считать, – объясняет он. – Не всегда все линейно. Например, если пациент жалуется на головную боль, далеко не всегда причину следует искать в головном мозге. Проблема может крыться даже в плоскостопии, и, обнаружив ее, врач сможет устранить первопричину, поработав со стопами мануальным способом и сделав рекомендации по подбору ортопедической обуви. А если у пациента болит колено, нарушения могут обнаружиться не в суставе, а на уровне позвоночника или, опять же, стопы».

Кинезиотейпирование – это метод, при котором для активизации лимфотока и кровообращения используются специальные ленты - тайпы. Фото: «МРТ-экспресс»

Чаще всего кинезиологический метод позволяет диагностировать заболевания опорно-двигательного аппарата, такие как дорсопатии, грыжи и протрузии позвоночника. Но поводом обратиться к врачу-кинезиологу могут быть также головные боли, головокружения, мышечные боли различной локализации и функциональные проблемы различных систем органов: дыхательной, сердечно-сосудистой; а также желудочно-кишечного тракта.

«Следует отметить, что данный метод не исключает других методов диагностики, а наоборот дополняет их в те моменты, когда необходимо ставить диагноз с позиции взаимосвязей в организме человека. Лечение также назначается комплексно: мануальная терапия прекрасно сочетается с медикаментозными методами», – подчеркивает Александр Беляев.

Где получить консультацию кинезиолога в Ижевске?

На прием к Александру Беляеву можно записаться в многопрофильной клинике «МРТ-экспресс» на улице Труда, 1. Кроме того, клиника предлагает обширный спектр медицинских услуг по доступным ценам и приятные скидки на комплексные исследования. Здесь могут обслуживаться взрослые, дети и пожилые люди. При диагностике и составлении плана лечения ко всем пациентам применяется индивидуальный подход.

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mrt18.ru

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