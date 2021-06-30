Ижевский дилерский центр ГАЗ начал прием заказов на новый автомобиль «ГАЗель NN»

24 июня состоялась общероссийская презентация нового флагмана линейки легких грузовиков и микроавтобусов отечественного автопрома. В 15 крупнейших городах, в число которых вошел Ижевск, генеральный дистрибьютор марки «ГАЗ» – группа компаний «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ») – торжественно представила автомобиль «ГАЗель NN» и открыла предзаказ на долгожданную новинку.

АВТОМОБИЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

На презентации ключевые региональные клиенты смогли познакомиться с новым продуктом. А в конце презентации гости смогли принять участие в розыгрыше автомобиля «ГАЗель NN» среди регионов.

Стартуют продажи «ГАЗель NN» через два месяца – 24 августа, но многие из потенциальных покупателей уже сделали свой выбор, ведь для организаторов коммерческих перевозок «ГАЗель» уже многие годы является автомобилем номер один. Сейчас к бронированию доступны базовые модификации машин c дизельными двигателями Cummins ISF 2.8: бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы пассажировместимостью 22 места. Предзаказ уже можно оформить в дилерской сети марки «ГАЗ» очно или посредством интернет-заявки.

«ГАЗель» нового поколения никого не оставила равнодушным. Как и предыдущие модели, это легкий и маневренный коммерческий автомобиль, ключевое отличие которого состоит в переходе от аналоговой модели управления к цифровой.

«Мир стремительно меняется и «ГАЗель NN» – ответ на запросы сегодняшнего дня. Это эффективный и функциональный бизнес-инструмент, который позволяет сократить расходы на содержание транспортных парков и обеспечить лучшую окупаемость инвестиций», – прокомментировал генеральный директор ГК «СТТ» Олег Марков.

ШАГ К БЕСПИЛОТНИКАМ

«ГАЗель NN» имеет более 50 технологических и конструктивных изменений, которые делают его кардинально отличающимся от предшественников.

«Эти изменения направлены на улучшение ходовых качеств, повышение надежности ключевых узлов автомобиля, безопасности и комфорта водителя и пассажиров. Новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов, множество конструктивных изменений позволят владельцам автопарков и индивидуальным предпринимателям повысить эффективность работы, снизить расходы и оказаться на шаг впереди конкурентов», – отметил Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ».

Новая модель имеет выгодную стоимость владения, преимущества в стоимости обслуживания и запчастей.

Но в первую очередь «ГАЗель NN» – это интеллектуальный автомобиль с широким набором электронных помощников и онлайн-сервисов.

«Мы ведем непрерывную работу над улучшением наших продуктов. «ГАЗель NN» оснащена интеллектуальными электронными помощниками, которые обеспечивают высокую управляемость и устойчивость машины в сложных дорожных ситуациях. Это система курсовой устойчивости, помощь при экстренном торможении, антипробуксовочные системы. Датчики света и дождя автоматизируют включение фар и дворников. В дальнейшем мы также планируем внедрить контроль движения по полосе, парковочный ассистент и другие полезные функции», – рассказывает Михаил Ильичев.

Создатели «ГАЗель NN» уверены, что уже в ближайшем будущем она станет родоначальником нового поколения автомобилей марки «ГАЗ». На базе этой платформы будут созданы многие модели и модификации коммерческого транспорта.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Еще одним неоспоримым плюсом для владельцев нового автомобиля «ГАЗель» является экосистема сервисов. Она позволяет выстроить прочную связь производителя, дистрибьютора и клиента, нацеленную на непрерывную поддержку бизнеса и сервисное сопровождение на всех этапах жизненного цикла автомобиля. В рамках экосистемы осуществляются персональный подход к использованию финансовых продуктов GAZ Finance (ГАЗ Финанс) и программа тестовой эксплуатации. Также владельцам «ГАЗель NN» будет доступен комплекс технических сервисов и программа помощи на дорогах GAZ Assistance (ГАЗ Ассистенс), система долгосрочных сервисных контрактов GAZ Uptime (ГАЗ Аптайм) и оригинальная программа GAZ Campus (ГАЗ Кампус), включающая образовательные курсы и консалтинговую поддержку для повышения эффективности бизнеса.

Но центральным звеном можно по праву назвать эффективную телематическую систему GAZ Connect (ГАЗ Коннект), позволяющую удаленно контролировать автопарк при помощи смартфона. Теперь бизнесмен сможет получать информацию о местоположении автомобиля, пробеге, израсходованном топливе и техническом состоянии, а еще анализировать стиль вождения, что намного повысит безопасность эксплуатации транспортного средства.

АНОНС:

24 июня генеральный дистрибьютор марки «ГАЗ» – группа компаний «Современные транспортные технологии» – начала собирать предзаказы на инновационную «ГАЗель NN». Презентация прошла в общероссийском масштабе: новинку увидели сразу 15 крупнейших городов, в том числе Ижевск. О том, чем покорила представителей бизнеса «ГАЗель NN» и чем эта модель превосходит предшественников, читайте в нашем материале: