Новый магазин электронной и бытовой техники «Ситилинк» открылся в Ижевске

Фото: Амир Закиров

Магазин электронной и бытовой техники «Ситилинк» теперь доступен для жителей Первомайского района в Ижевске. Точка продажи и получения заказов открылась 2 июля в ТЦ «Кедр» на улице Ленина, 166А. Это уже второй магазин в столице Удмуртии, помимо пяти пунктов выдачи.

Магазин находится на цокольном этаже площадью 400 кв м. 80 % пространства занимают склады с товарами, которые можно заказать и тут же получить. Первое, что бросается в глаза при входе — нет огромных стеллажей с сотнями товаров, среди которых можно потеряться. Вместо этого установлены шесть больших терминалов. Все очень быстро и удобно. На главной странице расположен каталог товаров. Нажимаете на нужную вам категорию и выбираете. Работает сортировка по брендам, цене и даже цвету. Вместо того, чтобы бродить между полок и коробок в поисках нужного предмета, вы можете за минуту найти его через поиск на экране.

Терминалы с ассортиментом работают быстро, на касания тоже реагируют моментально. Если же у вас возникнут проблемы с выбором, на помощь придут консультанты, которые стоят около каждого блока. Компания соблюдает социально- эпидемиологические нормы.Все сотрудники носят маски, перчатки, есть разметка для социальной дистанции, проводится дезинфекция помещения. Для посетителей на входе и у касс также лежат бесплатные средства индивидуальной защиты и антисептики.

Весь ассортимент хранится на складе. Фото: Амир Закиров

Весь ассортимент хранится на складе. Фото: Амир Закиров

Система выбора и покупки очень простая. Вы выбираете товар на экране, консультанты его оформляют и тут же выносят его со склада, который расположен за соседней дверью. Вся процедура занимает не больше 10 минут! Сейчас для жителей Ижевска доступно около 4 000 товаров: от вентиляторов, кофемашин и телевизоров до приставки «Денди» и моушн-камер. В магазине также можно в удобное время приехать и получить онлайн-заказ.

Новый магазин находится на цокольном этаже торгового центра «Кедр». Фото: Амир Закиров

«Открытие нового магазина Ситилинк – это всегда праздник для сотрудников и наших постоянных покупателей. Теперь делать покупки в городе Ижевск будет еще удобнее и выгоднее. Мы регулярно расширяем свою географию присутствия и стремимся предоставлять потребителям качественный, удобный и безопасный сервис», - прокомментировала открытие Инесса Журавлева, управляющий директор магазинов «Ситилинк» по республике Татарстан, Кировской области и Удмуртской республике и республике Марий Эл.

Сотрудники носят маски и перчатки и готовы всегда помочь с выбором. Фото: Амир Закиров

Сотрудники носят маски и перчатки и готовы всегда помочь с выбором. Фото: Амир Закиров

Сотрудники носят маски и перчатки и готовы всегда помочь с выбором. Фото: Амир Закиров

Заказать товар можно из дома с помощью удобного сайта. А если возникнут вопросы по доставке, наличию или характеристикам всегда есть возможность обратиться в колл-центр компании. Он работает 7 дней в неделю и оказывает круглосуточную поддержку покупателям.

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Общество с ограниченной ответственностью «Ситилинк»

Юридический адрес: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 7, стр. 1, этаж 1, пом. I, ком. 51, ОГРН 1147746461422