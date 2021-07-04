Сбившая ребенка женщина, авария в Ростовской области и ДТП под Ижевском: обзор самых серьезных ДТП за неделю в Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.

Ижевчанка, лишенная прав, сбила 6-летнего ребенка на Школьной улице

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

27 июня 34-летняя ижевчанка сбила 6-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Оказалось, что женщина была лишена водительских прав. Подробнее

Ижевская семья погибла в страшном ДТП в Ростовской области

Все, кто находился в машине, погибли на месте Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Поздно ночью 30 июня в Ростовской области произошла страшная авария: ижевская семья возвращалась домой из отпуска, но автомобиль, за рулем которой был 30-летний глава семьи, столкнулся с «Газелью». Сам водитель, его 29-летняя жена и 4-летняя дочь скончались на месте. Подробнее

При столкновении легковушки с грузовиком на подъезде к Ижевску погиб пассажир

От легковушки после столкновения мало что осталось Фото: Софья САМОЙЛОВА

Еще одна авария со смертельным исходом произошла вчера, 3 июля. Около 17:00 на подъезде к столице Удмуртии легковой автомобиль въехал в грузовик. Пассажир легкового авто скончался на месте, оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Подробнее