Сбившая ребенка женщина, авария в Ростовской области и ДТП под Ижевском: обзор самых серьезных ДТП за неделю в Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области
Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.
Ижевчанка, лишенная прав, сбила 6-летнего ребенка на Школьной улице
Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии
27 июня 34-летняя ижевчанка сбила 6-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Оказалось, что женщина была лишена водительских прав. Подробнее
Ижевская семья погибла в страшном ДТП в Ростовской области
Все, кто находился в машине, погибли на месте Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области
Поздно ночью 30 июня в Ростовской области произошла страшная авария: ижевская семья возвращалась домой из отпуска, но автомобиль, за рулем которой был 30-летний глава семьи, столкнулся с «Газелью». Сам водитель, его 29-летняя жена и 4-летняя дочь скончались на месте. Подробнее
При столкновении легковушки с грузовиком на подъезде к Ижевску погиб пассажир
От легковушки после столкновения мало что осталось
Фото: Софья САМОЙЛОВА
Еще одна авария со смертельным исходом произошла вчера, 3 июля. Около 17:00 на подъезде к столице Удмуртии легковой автомобиль въехал в грузовик. Пассажир легкового авто скончался на месте, оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Подробнее