Жилой комплекс группы компаний «Железно» Удмуртии отмечен федеральной премией Urban Awards 2021

Фото: urbanus.ru

В Санкт-Петербурге подвели итоги 13-ой по счету премии Urban Awards (Урбан Эвордс). В этом году жюри удостоило проект группы компаний «Железно» первым в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Приволжского федерального округа». Отметим, что за это звание боролись ЖК со всей страны.

ИСТОРИЯ КОНКУРСА URBAN AWARDS

Urban Awards – престижная федеральная премия в области нового строительства и территориального развития. Первое награждение прошло 12 лет назад. Уже тогда создатели премии определили ее главную цель – определить самые качественные жилые проекты, оценив архитектуру, техническую оснащенность, благоустройство, инфраструктуру и развитие городской среды в целом.

Ежегодно премия собирает лучших в своем деле, продвигает современные стандарты в архитектуре, распространяет качественный опыт строительства и помогает ориентироваться в мире архитектуры.

Премия 2021 года объединила в себе:

- 34 региона России;

- 115 застройщиков;

- более 200 проектов.

Победа в конкурсе – гарантия добросовестной работы застройщика по следующим критериям:

- Архитектурные и проектные решения;

- Материалы строительства;

- Благоустройство;

- Наличие безопасных парковок;

- Инфраструктура;

- Соотношение цены и качества.

ЧТО ПРЕДСТАВИЛА ГК «ЖЕЛЕЗНО»?

Группа компаний «Железно» не могла пройти мимо конкурса, решив подтвердить качество своего масштабного проекта ZNAK (ЗНАК) Город Будущего, который реализуется в Удмуртии. Члены жюри высоко оценили проект, признав его победителем в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Приволжского федерального округа».

Фото: urbanus.ru

ZNAK расположен в Завьяловском районе вдоль улицы Архитектора Берша. Жилой комплекс выгодно отличает архитектура в стиле европейской классики: дома средней этажности построены из кирпича и дополнены надежными японскими фасадами, во дворах много зелени и различные площадки для игр детей и комфортного отдыха взрослых, а парковки находятся за периметром дома, обеспечивая дополнительную безопасность.

В апреле 2021 года покупатели квартир официально стали жильцами Города Будущего – им вручили ключи, причем даже раньше установленных сроков.

Прямо сейчас продолжается вторая очередь строительства. Всего в новом микрорайоне построят:

- 24 жилых дома;

- Школу;

- Детский сад;

- Торгово-развлекательные центры;

- Различные общественные пространства;

- Помещения для организации соседских центров;

- Зоны для прогулок и праздников.

КАКИЕ ЕЩЕ ЖК ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЖЕЛЕЗНО» УДОСТОЕНЫ НАГРАДЫ В 2021 ГОДУ?

Проекты ГК «ЖЕЛЕЗНО» с 2011 года ежегодно выходят в финал конкурса Urban Awards. Помимо ЖК Удмуртии, признания были удостоены еще три проекта.

«Метроград» в Кирове стал финалистом номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса Приволжского федерального округа». «Город в городе» наполнен уютными скверами, курортным парком, отдельной площадкой для выгула собак и многим другим. Именно там находится самый большой благоустроенный двор в Кирове, и жители этого ЖК продолжают озеленять комплекс.

«Васильки» в том же городе вышли в финал в номинации «Лучший региональный малоэтажный комплекс». Он отличается грамотным сочетанием загородной жизни и городского комфорта.

ZNAK Город будущего в Кирове также обошел конкурентов и вышел в финал номинации «Лучший региональный проект комплексного освоения территорий». Как и Ижевский ЖК, он отличается переменной этажностью, атмосферой добрососедства и домами в европейском стиле.

Фото: ZNAK

Фото: ZNAK

Фото: ZNAK

«Когда мы приняли решение строить в Удмуртии, то изначально задали для себя самую высокую планку. Так, 10-летний опыт работы компании, самые успешные архитектурные, планировочные и конструктивные решения были реализованы в этом проекте. Мы не останавливали развитие и при непосредственной реализации: команда застройщика постоянно вносила улучшения, чтобы жители были по-настоящему счастливы в домах, которые они выбрали. Потребовалось чуть больше года, чтобы первые дома приняли своих жителей, и мы видим, что проект соответствует ожиданиям покупателей. Наша команда уверена, что именно ответственный подход и любовь к своему делу позволили Городу будущего ZNAK одержать победу на федеральном уровне среди лучших жилых комплексов России. Впереди нас ждёт ещё много работы над реализацией масштабного проекта и мы рады, что имеем возможность сделать счастливее тысячи семей», — поделился директор «Железно Ижевск» Сергей Юрьевич Пестов.

*ООО Спецзастройщик «Железно Ижевск», проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Место нахождения объекта недвижимости: Удмуртская Республика, Завьяловский район.

Узнать подробнее о жилом комплексе ZNAK Город Будущего и записаться на консультацию: 8 (3412) 222-555. Сайт: железно.рф

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