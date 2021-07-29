Новый кроссовер Volkswagen Taos доступен к заказу в ИТС-Авто в Ижевске

Фото: Volkswagen

Отличная новость для автолюбителей – Volkswagen* объявил о старте продаж абсолютно нового кроссовера Taos. Самая ожидаемая новинка лета уже доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах марки, в том числе и в ИТС-Авто в Ижевске.

На российском рынке модель представлена в трех вариантах исполнения:

Respect*, цена начинается от 1 626 900 рублей;

Status*, цена от 1 906 900 рублей;

Exclusive*, цена от 2 099 900 рублей.

Кроме того, для заказа доступна ограниченная серия JOY!*. Цена этой комплектации начинается от 2 023 400 рублей и включает окраску «металлик». Обо всем подробно расскажет журналист «Комсомолки».

Фото: Volkswagen

Эксклюзивность, безопасность и технологичность нового Volkswagen Taos

В модельном ряду Volkswagen Taos позиционируется как более компактный городской кроссовер SUV*, чем Tiguan*. Его параметры составляют:

длина – 4417 мм;

ширина – 1841 мм;

высота – 1602 мм.

Дизайн Taos стремителен и динамичен. Необычный образ передней части и капот с мощным рельефом привлекают внимание, а рисунок светодиодных ходовых огней и световая полоса, расходящаяся по сторонам от логотипа, добавляют облику технологичности.

У кроссовера есть два варианта двигателей: атмосферный мощностью 110 л.с., а также турбированный 150-сильным мотором.

Taos – первая в российской линейке Volkswagen получила принципиально новую мультимедийную систему VW Play* на базе Android*, с дисплеем диагональю 10 дюймов. Эта система позволяет подключиться к точкам доступа Wi-Fi* (включая смартфон), подключить Apple CarPlay* или Android Auto*, управлять настройками некоторых функций автомобиля (например, климат-контролем, датчиками парковки, камерами заднего вида, обогревом лобового стекла) через сенсорные переключатели.

Фото: Volkswagen

Новая мультимедийная система открывает российским пользователям возможность воспользоваться встроенным магазином приложений VW Play Apps*, в котором доступны в том числе сервисы Яндекса: Яндекс.Навигатор со встроенными Яндекс.Музыкой, Яндекс.Заправками и голосовым помощником Алисой. В магазине приложений планируются обновления и дополнения.

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА VOLKSWAGEN TAOS

Respect (версия с двигателем 110 л.с. 5-МКП и передним приводом)

Версия Respect оснащается 16-дюймовыми стальными колесными дисками с декоративными колпаками, защитой моторного отсека, задним противотуманным фонарем, теплоизолирующим остеклением (лобовое, заднее и боковые стекла), светодиодными фарами ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями, светодиодными задними фонарями и черными рейлингами.

Экстерьер модели дополнен боковыми зеркалами с электрорегулировками и обогревом и ручками дверей в цвет кузова, черной окантовкой боковых стекол, бамперами в цвет кузова и спойлером на задней двери.

Taos в данном исполнении комплектуется мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой и обогревом, передними сиденьями с ручной регулировкой по высоте и поясничным подпором, обогревом передних сидений. Салон сделан в тканевом исполнении с декоративными вставками Respect и обшивкой дверных панелей искусственной кожей.

Фото: Volkswagen

Status (версия с двигателем 150 л.с. 8-АКП и передним приводом)

Для этой комплектации доступны 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, хромированная окантовка боковых стекол, сиденье водителя с электрорегулировками в 12 направлениях, переднего пассажира – с ручной регулировкой по высоте и поясничного подпора, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением и макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках. Салон сделан в тканевом исполнении с декоративными вставками Status.

Exclusive (версия с двигателем 150 л.с. 8-АКП и передним приводом)

Volkswagen Taos в исполнении Exclusive оборудуется 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, задними стеклами с тонировкой, адаптивными светодиодными фарами проекционного типа с поворотной подсветкой.

Интерьер дополнен хромированной отделкой, комбинированной обивкой сидений ArtVelours* с искусственной замшей, обшивкой дверных панелей искусственной кожей с прошивкой, декоративными вставками Exclusive.

Фото: Volkswagen

JOY! (версия с двигателем 150 л.с. 8-АКП и передним приводом)

Специальная версия JOY! основана на комплектации Status и дополнена 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, задними стеклами с тонировкой, светодиодными задними фонарями особого дизайна, черными корпусами боковых зеркал заднего вида, названием модели Taos на передних крыльях, а также теплоизолирующим лобовым стеклом с электроподогревом и боковыми зеркалами с электроскладыванием, электрорегулировками и обогревом.

Интерьер Taos в этом исполнении отличают декоративные вставки оранжевого цвета JOY!, тканевая обивка сидений Epox* с оранжевыми элементами и атмосферная подсветка, которая предлагает сразу 10 цветов.

ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО TAOS

Все комплектации Taos могут оснащаться функциями управления ближним и дальним светом фар, двухзонным климат-контролем Climatronic, двумя USB-C* разъемами в центральной консоли, цифровыми приборными панелями до 10 дюймов, мультимедийной системой с цветным 6,5- или 10-дюймовым дисплеем, а также передними и задними датчиками парковки.

Кроме того, для автомобиля в качестве дополнительных опций предлагаются на выбор 16-дюймовые легкосплавные колесные диски Chester, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Mayfield* или 18-дюймовые легкосплавные колесные диски Montego Bay* (только для 4Motion*).

Модель оборудуется противоугонной системой с датчиком присутствия в салоне, системой бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access* с блокировкой замков Safelock* и камерой заднего вида с омывателем.

Фото: Volkswagen

Среди дополнительных опций JOY!: электропривод открывания и закрывания двери багажника, ассистент парковки с передними, задними и боковыми датчиками и предпусковой отопитель с дистанционным управлением и таймером, а также обогрев задних боковых сидений.

Увидеть все своими глазами и пройти тест-драйв можно в официальном дилерском центре Volkswagen ИТС-Авто в Ижевске:

г. Ижевск, ул. Ленина, д. 99

+7(3412) 901-600

e-mail: vw@its-auto.ru

сайт: its-auto.ru

«ВКонтакте»: vk.com/vw.itsauto

Реклама.

* Фольксваген, Таос, Респект, Статус, Эксклюзив, Ижлайф, ДЖОЙ!, САВ, Тигуан, Ви Дабл Ю Плей, Андроид, Вай-Фай, Эппл КардПлей, Андроид Ауто, ЮЭсБи, Блютус, Эппс, Меркуцио/Баскет, ИСОФИКС, Кейлесс Гоу, АутоХолд, Каминг/Ливинг Хоум, ЮЭсБИ-Си, ФоМоушн, Композишн, Эпп-Коннект, Миррорлинк, Честер, Майфилд, Монтего Бэй, Климатроник, Эпокс, Кейлес Ассесс, Сейфлок, Сайд Ассист, Реар Траффик Алерт, АйКью Лайт, Фронт Ассист, Сити Эмердженси Брекинг, Лайн Ассист, Сайд Ассист, Кламбач, АртВелюрс, Стоп энд Гоу, Даблин, Эпокс, Кейлесс Аксесс.