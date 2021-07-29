Ижевчане обеспечивают городских медиков «посылками радости»

«Спасибо большое «Питьсбургу» за вкусную еду и внимание. Очень приятно!» – Алексей Лосев. На момент заказа был дежурным врачом, а вообще работает участковым врачом по Устиновскому району в БУЗ И СПЭ УР «РКБ МЗ УР»

«Я сам немного в шоке от произошедшего, – рассказывает организатор движения Алексей Борода. – Акция, которая затевалась как разовая, набирает силу».

Все началось с того, что Алексей попал в ГКБ № 8 в конце июня этого года. Не с ковидом, а с таким банальным на сегодня аппендицитом. Нескольких дней в больнице ижевчанину хватило, чтобы понять, как нелегко приходится медперсоналу.

«Я сам закончил медакадемию. У меня многие друзья – врачи. И я понимаю, что сейчас о тех медиках, кто не борется с ковидом, просто-напросто забыли», – говорит Алексей.

По роду своей деятельности Алексею Бороде приходится общаться со множеством людей. И буквально сразу же после своей выписки он поделился своими мыслями о поддержке врачей с представителями компании «Питьсбург».

«Давайте скрасим их трудовые будни. Мы можем обеспечить врачей едой во время их работы», – предложили в «Питьсбурге».

Сказано – сделано. Ребята собрали небольшие наборы продуктов – «посылки радости» – и кинули клич знакомым медикам: «Кто хочет? Давайте привезем».

Сначала «посылки радости» предлагали тем, кто на дежурстве. Квас или лимонад, салатик, бургер или шаурма. А потом пошли заявки и от других врачей: из поликлиник, со станций Скорой помощи.

Ежедневно организаторам акции пишут в директ (сообщения в соцсети «Инстаграм») и оставляют заказы.

Акция началась 6 июля 2021 года. Каждое утро организаторы комплектуют по 200–250 наборов для медицинских работников, которые развозят лично. С каждым днем заказов становится все больше.

«К сожалению, пока не нашли волонтеров, которые бы помогали нам с доставкой, – говорит Алексей. – Ее осуществляем силами компании «Питьсбург». Именно они взяли на себя серьезные затраты по сбору «посылок радости» и их доставке».

Врачи благодарят за «посылки радости»

«Неожиданно, приятно и очень вкусно!» – Артем Казаков (справа), врач-нефролог отделения гемодиализа БУЗ УР «1-я РКБ МЗ УР» и Максим Мартыненко, врач-хирург отделения гемодиализа БУЗ УР «1-я РКБ МЗ УР»

Казалось бы, врач и сам может купить себе обед. Но как приятно получить «посылку радости» и знать, что твой труд ценят

Как помочь движению

«Мы приглашаем всех желающих присоединиться к нашему движению, – предлагает Алексей Борода. – Уже сейчас нас поддерживает несколько компаний Ижевска. Но чем больше нас будет, тем больше мы сможем сделать. Мы не просим огромных сумм. Кроме того, Фонда поддержки социальных профессий с помощью малого и среднего бизнеса Удмуртии формально пока не существует. Сейчас мы занимаемся его официальным статусом. Тогда сотрудничать с нами станет проще».

Планов у организаторов движения много. Бесплатное питание для всех желающих медицинских работников – это лишь первые шаги. К примеру, на днях будет полностью обновлена вся посуда в ГКБ № 8.

«Мы с ребятами посидели, подумали: «А ведь кроме медиков есть еще много специальностей из социальной сферы. И этим людям тоже необходима поддержка», – рассказывает ижевчанин. – Планируем закупить канцтовары для учителей, воспитателей и врачей. Зачастую им приходится покупать ручки, бумагу и прочие необходимые для работы вещи на свои деньги. Если у нас есть возможность помочь, почему бы не сделать это?»

Со временем планируем выйти на работу с грантами: для начала помогать студентам. К примеру, студентам ИГМА с приобретением необходимых реактивов.

Впрочем, помочь ижевчанам в их добром деле уже сейчас может каждый посетитель сети «Питьсбург». 20 % с суммы покупки кваса и лимонада перечисляется на формирование Фонда.

Кто уже подключился к движению:

Первыми на предложение присоединиться к волонтерскому движению по поддержке социальных профессий откликнулись:

- завод Bonkraft (Бонкрафт). Здесь производят оборудование для утилизации отходов.

- компания «Бонмастер». Они продают стальные трубы и металлопрокат от крупнейшего поставщика.

- доставка суши, роллов и пиццы Yomayo (Ёмаё). Компания существует всего месяц, но уже собрала множество положительных отзывов клиентов и охотно принимает участие в акции.

Куда обращаться тем, кто хочет поддержать работу Фонда

Можно писать в директ:

- Компании«Питьсбург»Питьсбург (@pitsburg_beer)

- Алексею Бороде Алексеи Борода | РЕСТОРАТОР (@borodaevent)

- Или еще одному амбассадору проекта – Ольге, которая в Ижевске известна как Обзоркин18 КОШМАРЮ•ПРОСРОЧКУ•ИЖЕВСК (@obzorkin18)

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