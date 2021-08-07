Итоги недели в Ижевске: отмена «Улетай» и смена власти на «Калашникове»

Фото: Амир Закиров
Еще одна летняя неделя подходит к концу, а, значит, пора вспомнить главные события одной строкой:
Затопленная крыша и реки на улицах: последствия ливня в Ижевске
В Ижевске отметили День ВДВ
Двукратную бронзовую призерку Олимпиады в Токио Юлию Каримову встретили в аэропорту Ижевска
Дом купца Охизина в Ижевске будут ремонтировать
Более километра труб заменили в Ижевске за первую половину года
Новые автобусы уже в августе выедут на дороги Ижевска
Еще 10 млн рублей выделили на щебенение дорог в частном секторе Ижевска
Удмуртия стала 4-й в рейтинге открытости регионов к «Зеленому курсу» от Greenpeace
Видео: олимпийский чемпион из Удмуртии Давид Белявский вернулся домой
Представитель Удмуртии Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом по боксу
Переживших инсульт и некоторых пациентов-сердечников в Удмуртии будут два года обеспечивать льготными лекарствами
Фотофакт: пробки в Ижевске после грозы
Видео: скульптор из Ижевска попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий замок из песка
Борьба с коронавирусом - или с «наливайками»: разбираемся в новых ограничениях в Удмуртии
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
«СПУТНИК ЛАЙТ» ТЕПЕРЬ И В УДМУРТИИ
Фото: Алена Михайлова
Жители Удмуртии все-таки дождались однокомпонентной версии «Спутника». Сколько доз привезли и как распределили – читайте здесь.
СМЕРТЬ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА
Фото: архив КП
Ижевск не успевает «отойти» от очередного выпадения малыша из окна, как тут же новое бьет по сердцу каждого горожанина. Подробности трагедии читайте здесь.
«УЛЕТАЙ» ОТМЕНИЛИ
Фото: Амир Закиров
Комментировать тут, кажется, нечего. Да, в этом году несгибаемый «Улетай» не состоится. Подробнее здесь.
ЗЛОПОЛУЧНЫЙ ПЕРЕХОД ОКОЛО УДГУ НАЧАЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ
Фото: Лада Иванова
Переход, мучивший студентов и местных жителей, будет отремонтирован. Об этом рассказал… Впрочем, читайте здесь.
ЖУРАВЛЯТ ИЗ ИЖЕВСКОГО ЗООПАРКА ВЫПУСТЯТ НА ВОЛЮ
Фото: зоопарк Ижевска
Сказка о гадком утенке – не такая уж и сказка. Пройдя по ссылке, вы наверняка удивитесь, как из таких невзрачных птенцов могут вырасти грандиозные журавли.
В «КАЛАШНИКОВЕ» СМЕНА РУКОВОДСТВА
Фото: архив КП
В самом, без преувеличения, известном предприятии республики явно что-то намечается. Что именно – читайте по ссылке.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Ода учителям литературы: уроженец Ижевска стал продюсером комедии «Маньячелло»
Карта распространения коронавируса на 7 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших.