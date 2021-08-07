Итоги недели в Ижевске: отмена «Улетай» и смена власти на «Калашникове»

Фото: Амир Закиров

Еще одна летняя неделя подходит к концу, а, значит, пора вспомнить главные события одной строкой:

Затопленная крыша и реки на улицах: последствия ливня в Ижевске

В Ижевске отметили День ВДВ

Двукратную бронзовую призерку Олимпиады в Токио Юлию Каримову встретили в аэропорту Ижевска

Дом купца Охизина в Ижевске будут ремонтировать

Более километра труб заменили в Ижевске за первую половину года

Новые автобусы уже в августе выедут на дороги Ижевска

Еще 10 млн рублей выделили на щебенение дорог в частном секторе Ижевска

Удмуртия стала 4-й в рейтинге открытости регионов к «Зеленому курсу» от Greenpeace

Видео: олимпийский чемпион из Удмуртии Давид Белявский вернулся домой

Представитель Удмуртии Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом по боксу

Переживших инсульт и некоторых пациентов-сердечников в Удмуртии будут два года обеспечивать льготными лекарствами

Фотофакт: пробки в Ижевске после грозы

Видео: скульптор из Ижевска попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий замок из песка

Борьба с коронавирусом - или с «наливайками»: разбираемся в новых ограничениях в Удмуртии

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

«СПУТНИК ЛАЙТ» ТЕПЕРЬ И В УДМУРТИИ

Фото: Алена Михайлова

Жители Удмуртии все-таки дождались однокомпонентной версии «Спутника». Сколько доз привезли и как распределили – читайте здесь.

СМЕРТЬ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА

Фото: архив КП

Ижевск не успевает «отойти» от очередного выпадения малыша из окна, как тут же новое бьет по сердцу каждого горожанина. Подробности трагедии читайте здесь.

«УЛЕТАЙ» ОТМЕНИЛИ

Фото: Амир Закиров

Комментировать тут, кажется, нечего. Да, в этом году несгибаемый «Улетай» не состоится. Подробнее здесь.

ЗЛОПОЛУЧНЫЙ ПЕРЕХОД ОКОЛО УДГУ НАЧАЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ

Фото: Лада Иванова

Переход, мучивший студентов и местных жителей, будет отремонтирован. Об этом рассказал… Впрочем, читайте здесь.

ЖУРАВЛЯТ ИЗ ИЖЕВСКОГО ЗООПАРКА ВЫПУСТЯТ НА ВОЛЮ

Фото: зоопарк Ижевска

Сказка о гадком утенке – не такая уж и сказка. Пройдя по ссылке, вы наверняка удивитесь, как из таких невзрачных птенцов могут вырасти грандиозные журавли.

В «КАЛАШНИКОВЕ» СМЕНА РУКОВОДСТВА

Фото: архив КП

В самом, без преувеличения, известном предприятии республики явно что-то намечается. Что именно – читайте по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ода учителям литературы: уроженец Ижевска стал продюсером комедии «Маньячелло»

Карта распространения коронавируса на 7 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших.