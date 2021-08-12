Догазификация в Удмуртии: кого коснется и как люди смогут получить газ в свои дома

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Удмуртии с 21 апреля идет процесс догазификации населенных пунктов. В рамках этого проекта 10 августа газ подключили на одной из улиц в поселке Игра. На процессе подключения присутствовали глава республики Александр Бречалов, Председатель Совета Федерации и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, член Правления и начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков, а также генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Кто получит газ

«Газ – это не только комфорт и экологичность, но и восстановление справедливости, - сказал секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. - У нас, действительно, существуют населенные пункты, где на улице по одну ее сторону проведен газ, а по другую – нет. Догазификация – это и про справедливость. Проведение газа предусмотрено в данный момент для 107 тысяч домов по всей республике. Около 770 населенных пунктов, при желании, смогут получить газ».

Про льготников

Как отметил Андрей Турчак, льготным категориям граждан окажут помощь. «Во многих регионах льготники уже определены, кому необходимо помочь довести газ от границ участка и купить необходимое оборудование, - уточнил депутат. – Минимальный набор оборудования сейчас стоит 42-45 тысяч рублей. туда входят котел, плита, счетчик и газовый анализатор. Наша задача – стандартизировать этот набор, чтобы общая стоимость проведения газа не превышала 80-100 тысяч рублей».

Помощь окажут 11 категориям граждан, - об этом рассказал глава региона Александр Бречалов. «Поддержку смогут получить многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны, отдельные категории пенсионеров. Игринский район мы выбрали не случайно. В 2017 году это был самый негазифицированный район. Сегодня здесь 50% домов имеют газ и как минимум 70% будут им обеспечены в дальнейшем. Всего республика планирует получить уровень газификации в 80%», - объяснил глава.

Куда подавать заявление

Подать заявку на догазофикацию можно в Администрации муниципальных образований, филиалы и газовые участки АО «Газпром газораспределение Ижевск», МФЦ. «Сейчас в республике работает 301 пункт приема заявок, - пояснил гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. – Также можно оставить запрос на официальном портале Единого оператора газификации РФ. Есть выездные бригады, куда жители могут прийти и заполнить заявление. Такой метод мы использовали, например, в поселке Игра. когда приходили люди и просто оставляли свои данные. Это удобная и понятная для них процедура».

Когда проведут газ

«На догазификацию поступило более 6 тысяч заявок из 320 населенных пунктов, - такие данные привел заместитель генерального директора «Газпром распределение Ижевск» Сергей Сивцов. – Сейчас формируется пообъектный график догазификации. До 1 сентября он уже будет утвержден».

Весь процесс догазификации планируется закончить до конца 2022 года.