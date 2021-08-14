Итоги недели в Ижевске: возможные перестановки в правительстве Удмуртии и отвоеванный переход у стоматологии на Советской

Фото: Лада Иванова
Еще одна летняя неделя подходит к концу, а, значит, пора вспомнить главные события одной строкой:
Повторный аукцион по продаже «Удмуртавтодора» объявят в Удмуртии
Более 200 тыс. рублей, собранных на капремонт жилых домов, похитила преступная группа в Удмуртии
80% населения планируют привить в Удмуртии
В Удмуртии на 25 % увеличат «ковидный» коечный фонд
Мужчину насмерть избили во время драки у кафе в Удмуртии
Двое бывших полицейских в Удмуртии отправились в колонию за получение взятки и посредничество
Видео: человек погиб после опрокидывания грузовика на легковушку в Удмуртии
Дело бывшего главы Минстроя Удмуртии Ивана Ястреба поступило в суд
В Удмуртии стали тонуть в два раза чаще
Память жертв сталинских репрессий почтут в Ижевске
На 3,3 тысячи человек сократилось население Удмуртии с начала года
Более половины неурожайных площадей пришлись на три района Удмуртии
Видео: эвакуация туристов из Удмуртии из гор Абхазии
Осужденный бывший полицейский вернет в казну 265 тысяч рублей
«Закопал у грядки»: 43-летнего мужчину в Ижевске обвиняют в убийстве знакомого
«Дефицита нет»: каждый день в Удмуртии заготавливается до 35 литров компонентов донорской крови
«Вору в законе» Омару Уфимскому в Удмуртии вынесли новый приговор
Спасатели из Удмуртии помогают в тушении пожара в заповеднике Мордовии
Александр Бречалов об отмене плановой медпомощи в Удмуртии: «Ничего хорошего в этом, конечно, нет»
30 новых автобусов впервые выехали на маршруты Ижевска
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ НЕ ИСКЛЮЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕСТАНОВОК В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ УДМУРТИИ
Фото: Сергей Грачев
А также прокомментировал слухи о своем уходе с поста Главы Удмуртии. Подробности – здесь.
ПРАВДА ЛИ, ЧТО В ИГРИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ДЕТЕЙ ЛЕЧАТ В ГИНЕКОЛОГИИ
Фото: pixabay.com Читайте на WWW.IZH.KP.RU: https://www.izh.kp.ru/online/news/4398578/
Комсомолка выяснила, откуда растут ноги у гуляющего по сети слуха. Спойлер: все не так однозначно.
НОВЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В УДМУРТИИ НЕ БУДЕТ
Фото: Диля Ахмадишина
Во всяком случае, пока. Как правительство собирается бороться и борется с коронавирусом – читайте здесь.
ИЖЕВСКИЙ «ЗЕНИТ» СЫГРАЕТ С ЦСКА
Фото: vk.com/pfc_cska
Когда матч, где пройдет, и как вообще такое возможно– читайте здесь.
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД ОКОЛО ОСТАНОВКИ «МАГАЗИН СВЕТЛАНА» ВОССТАНОВЯТ
Фото: Лада Иванова
Жители города выразили свое недовольство ликвидацией перехода – и власти решили к нему прислушаться. Подробности – здесь.