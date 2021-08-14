Итоги недели в Ижевске: возможные перестановки в правительстве Удмуртии и отвоеванный переход у стоматологии на Советской

Фото: Лада Иванова

Еще одна летняя неделя подходит к концу, а, значит, пора вспомнить главные события одной строкой:

Повторный аукцион по продаже «Удмуртавтодора» объявят в Удмуртии

Более 200 тыс. рублей, собранных на капремонт жилых домов, похитила преступная группа в Удмуртии

80% населения планируют привить в Удмуртии

В Удмуртии на 25 % увеличат «ковидный» коечный фонд

Мужчину насмерть избили во время драки у кафе в Удмуртии

Двое бывших полицейских в Удмуртии отправились в колонию за получение взятки и посредничество

Видео: человек погиб после опрокидывания грузовика на легковушку в Удмуртии

Дело бывшего главы Минстроя Удмуртии Ивана Ястреба поступило в суд

В Удмуртии стали тонуть в два раза чаще

Память жертв сталинских репрессий почтут в Ижевске

На 3,3 тысячи человек сократилось население Удмуртии с начала года

Более половины неурожайных площадей пришлись на три района Удмуртии

Видео: эвакуация туристов из Удмуртии из гор Абхазии

Осужденный бывший полицейский вернет в казну 265 тысяч рублей

«Закопал у грядки»: 43-летнего мужчину в Ижевске обвиняют в убийстве знакомого

«Дефицита нет»: каждый день в Удмуртии заготавливается до 35 литров компонентов донорской крови

«Вору в законе» Омару Уфимскому в Удмуртии вынесли новый приговор

Спасатели из Удмуртии помогают в тушении пожара в заповеднике Мордовии

Александр Бречалов об отмене плановой медпомощи в Удмуртии: «Ничего хорошего в этом, конечно, нет»

30 новых автобусов впервые выехали на маршруты Ижевска

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ НЕ ИСКЛЮЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕСТАНОВОК В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ УДМУРТИИ

Фото: Сергей Грачев

А также прокомментировал слухи о своем уходе с поста Главы Удмуртии. Подробности – здесь.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО В ИГРИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ДЕТЕЙ ЛЕЧАТ В ГИНЕКОЛОГИИ

Фото: pixabay.com Читайте на WWW.IZH.KP.RU: https://www.izh.kp.ru/online/news/4398578/

Комсомолка выяснила, откуда растут ноги у гуляющего по сети слуха. Спойлер: все не так однозначно.

НОВЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В УДМУРТИИ НЕ БУДЕТ

Фото: Диля Ахмадишина

Во всяком случае, пока. Как правительство собирается бороться и борется с коронавирусом – читайте здесь.

ИЖЕВСКИЙ «ЗЕНИТ» СЫГРАЕТ С ЦСКА

Фото: vk.com/pfc_cska

Когда матч, где пройдет, и как вообще такое возможно– читайте здесь.

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД ОКОЛО ОСТАНОВКИ «МАГАЗИН СВЕТЛАНА» ВОССТАНОВЯТ

Фото: Лада Иванова

Жители города выразили свое недовольство ликвидацией перехода – и власти решили к нему прислушаться. Подробности – здесь.